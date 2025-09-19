Ένταση σε πλοίο με προορισμό την Κρήτη που δεν έδεσε στο λιμάνι της Μήλου – «Ντροπή σας, τι θα κάνουμε;» (video)

Ένταση προκλήθηκε από επιβάτες σε πλοίο, με προορισμό το Ηράκλειο Κρήτης, καθώς δεν έδεσε στο λιμάνι της Μήλου λόγω απαγορευτικού.

Στα πλάνα του βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή του ΣΚΑΪ «Live You», το πλοίο έλαβε σήμα γύρω στις 23:30, ενώ βρισκόταν εν πλω, για απαγορευτικό λόγω ισχυρών ανέμων για το λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο, όπου αναμενόταν να δέσει στη 1:00 και συνέχισε κανονικά την πορεία του για Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, δεν υπήρξαν ποτέ επίσημες ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα του πλοίου για το ότι δεν θα γίνει στάση στη Μήλο και το κατάλαβαν όταν το πλοίο προσπέρασε το νησί.

Τότε, οι επιβάτες έχασαν την ψυχραιμία τους και άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα στο πλήρωμα του πλοίου για ποιο λόγο δεν έγινε η προκαθορισμένη στάση στο λιμάνι της Μήλου.

Στο βίντεο φαίνεται ένας επιβάτης να φωνάζει: «Ντροπή σας… το λιμάνι της Μήλου τώρα! Να γυρίσετε το πλοίο πίσω. Τι θα κάνουμε; Ποιο είναι το πλάνο καπετάνιε; Θα πληρώσετε καταλύματα στο Ηράκλειο της Κρήτης για έναν-έναν τους επιβάτες; Θα κάτσουμε 5 μέρες στην Κρήτη;». Στη συνέχεια, ένας άλλος επιβάτης φωνάζει: «Έχει πέσει γυναίκα…! Έχει πέσει γυναίκα κάτω… Έχει πέσει η γυναίκα κάτω».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες έμειναν στις καμπίνες του πλοίου, αφού πρώτα αποβιβάστηκαν αυτοί που ήθελαν να πάνε στην Κρήτη και ελευθέρωσαν τις καμπίνες. Τους έχουν παραχωρηθεί καμπίνες στο πλοίο μέχρι τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9), ενώ το απαγορευτικό θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι σήμερα το απόγευμα.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Καρυστιανού: Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει εκτραχυνθεί – Καλούμε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που ερευνούν τα εγκλήματα των Τεμπών να αντιδράσουν

Νεκρή μητέρα τεσσάρων παιδιών στο Αγρίνιο – Ατύχημα για το ασθενοφόρο που πήγαινε να την παραλάβει

Μεγάλη φωτιά στην Κάρυστο, ισχυροί άνεμοι στην περιοχή