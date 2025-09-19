Φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.16 σε υπαίθριο χώρο με ξύλα και παλέτες και στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

Οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ την περιοχή έχει καλύψει πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού.

Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Επικίνδυνοι καπνοί



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα.



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 19, 2025

Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκέλειας. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις για την αποφυγή καθυστερήσεων και επικίνδυνων καταστάσεων.

Αν και η φωτιά είναι μεγάλη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει πέσει η έντασή της. Λόγω του γεγονότος ωστόσο ότι η φωτιά καίει ξύλα, χρειάζεται πολύ νερό και πολύς χρόνος για την κατάσβεσή της.

Η στήλη πυκνού μαύρου καπνού που έχει υψωθεί στον ουρανό είναι ορατή από την εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, αλλά κι από πολλές περιοχές της Αττικής, όχι μόνο στα βόρεια προάστια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πάντως, για την ώρα, δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος να επεκταθούν και να απειλήσουν οι φλόγες άλλες εγκαταστάσεις.

Στην περίφραξη της γειτονικής επιχείρησης έχουν χτίσει εγκαταστάσεις πυρόσβεσης, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν όσο γίνεται τη φωτιά εντός του οικοπέδου, όπου έχει αναπτύξει το δικό της κλίμα.

Η φωτιά έχει επεκταθεί σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο της επιχείρησης που καίγεται απ΄ άκρη σε άκρη, αλλά και στο κτήριο, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

