19.09.2025 14:38

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη στο ΟΠΑΠ Game Time: Το ντουέτο με τον Λευτέρη Πετρούνια και η πατητή στον Έρλινγκ Χάαλαντ (Video)

19.09.2025 14:38
Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης της καλλιτεχνικής κολύμβησης μιλά για το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός -Ολυμπιακός, το «μυτάκι» και τις μουσικές της πισίνας.

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη αφήνει για λίγο την ολυμπιακή πισίνα και φιλοξενείται στο στούντιο στο ΟΠΑΠ Game Time. Με μια σπουδαία καριέρα, που περιλαμβάνει συμμετοχές σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες και σπουδαίες διακρίσεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, η κάτοχος του χρυσού μεταλλίου στο αγώνισμα του σόλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου το 2024, μιλάει για το μεγάλο ντέρμπι Super League, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός που διεξάγεται την Κυριακή (21:00) στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Αποκαλύπτει ότι θα ήθελε να κάνει ντουέτο με τον Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια και … πατητή στον Έρλινγκ Χάαλαντ και λέει το «μεγάλο ναι» στο challenge της Χριστίνας Βραχάλη κάνοντας φιγούρες σε κομμάτια κλασικής, ραπ και λαϊκής μουσικής.

Δείτε το βίντεο

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

