Lamda: Βγάζει προς πώληση επιπλέον 470 σπίτια του Ελληνικού στην αγορά

Άλλες 100-120 μονάδες του οικιστικού project Little Athens του Ελληνικού θα βγουν στην αγορά έως το τέλος του χρόνου ενώ θα ακολουθήσουν άλλες 350 μονάδες μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη φάση του project.

Τα σπίτια αυτά έρχονται να προστεθούν στα 560 που έχουν ήδη βγει προς πώληση εκ των οποίων έχει πουληθεί ήδη το 93%.

Αυτό ανέφεραν ανώτατα στελέχη της Lamda Development σε conference call για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 6μήνου σε αναλυτές.

Πάντως οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξη του έργου μέχρι την 25.08.2025 έχει φτάσει το €1,4 δισ.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 64% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 78% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αντικατοπτρίζει τόσο τα ισχυρά θεμελιώδη της αγοράς όσο και το ισχυρό ενδιαφέρον των εμπορικών σημάτων για αυτές τις νέες αναπτύξεις.

Η πρόοδος των κατασκευών παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος. Οι εργασίες σκυροδέτησης προχωρούν σε όλα τα κτίρια του Riviera Galleria, ενώ οι εκσκαφές για το The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί και η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει πρόσφατα ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δ’ Τρίμηνο του 2025.

Για το deal με την ION αναφέρθηκε ότι έχει δοθεί ήδη η προκαταβολή των 45 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 450 εκατ. και το υπόλοιπο ποσό θα εισπράττεται σταδιακά κατά την πρόοδο των εργασιών.

Επίσης ειπώθηκε ότι για το project του ιταλικού ομίλου, μία επένδυση που συνολικά θα φτάσει το 1,5 δις ευρώ, έχει δεσμευτεί έκταση 180.000 τ.μ. κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα άλλα 100.000 τ.μ που μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλους επενδυτές για άλλες χρήσεις όπως για γραφειακές αναπτύξεις με στόχο την αγορά ή τη μίσθωση.

