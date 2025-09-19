Με λαμπρότητα παρουσιάστηκε το βιβλίο «Τολμηρές Ανθεκτικές Γυναίκες» της Ελένης Παλυβού-Μπούση

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και υψηλό συμβολισμό πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου «Τολμηρές Ανθεκτικές Γυναίκες» της Ελένης Παλυβού-Μπούση, μιας γυναίκας που έχει ταυτιστεί με την έννοια της προσφοράς στον συνάνθρωπο, στο Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης & Λόγου «Νίκη Παπαθεοχάρη».

Η εκδήλωση έλαβε χώρα παρουσία σπουδαίων προσωπικοτήτων από τον επιχειρηματικό, εκκλησιαστικό, πολιτικό, δημοσιογραφικό και καλλιτεχνικό κόσμο.

Το βιβλίο της Ελένης Παλυβού-Μπούση αποτελεί έναν ύμνο στη γυναικεία αντοχή, τη δύναμη και το θάρρος, όπως τα έχει ζήσει, συναντήσει και εμπνευστεί η συγγραφέας μέσα από την πολυετή πορεία της στον χώρο της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής προσφοράς. Είναι μια κατάθεση ψυχής, με σκοπό να εμπνεύσει τον αναγνώστη να προσφέρει, να αγαπά και να ενεργεί με καλοσύνη.

Συγκινητικές ομιλίες και τιμητικές παρουσίες

Η βραδιά ξεκίνησε με τη Βίκυ Καγιά στον ρόλο της συντονίστριας, η οποία μίλησε με θερμά λόγια για τη συγγραφέα, την αυθεντικότητα και τη δοτικότητά της. Μοιράστηκε, μάλιστα, προσωπικές της αναμνήσεις από τη γνωριμία της με τον γιο της Ελένης Μπούση, Ευάγγελο, στο Παρίσι, όταν εκείνη έκανε τα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ και εκείνος σπούδαζε.

Πρώτη ομιλήτρια ήταν η κόρη της συγγραφέως, Βικτώρια, δικηγόρος και βραβευμένη σκηνοθέτις, η οποία –μιλώντας στην αγγλική γλώσσα– εξέφρασε την έντονη συγκίνησή της για το έργο και την παρουσία της μητέρας της στη ζωή της οικογένειας, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Τόνισε τη συνέπεια και την αγάπη με την οποία η Ελένη Μπούση υπηρέτησε όλους τους ρόλους της: γυναίκα, μητέρα, σύζυγος, άνθρωπος με βαθιές ευαισθησίες.

Ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε στη μακρόχρονη γνωριμία τους και τη στήριξη που έλαβε από την Ελένη και τον σύζυγό της Τζίμη Μπούση για την τελευταία του ταινία αφιερωμένη στον Ιωάννη Καποδίστρια, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο. Όπως αποκάλυψε, την ίδια βραδιά η Ελένη Μπούση θα τιμηθεί για τη συμβολή της. Τόνισε, επίσης, ότι διάβασε το βιβλίο της σε χρόνο-ρεκόρ και εντυπωσιάστηκε από την αμεσότητα και την αλήθεια της γραφής της.

Η ηθοποιός Μιμή Ντενίση επαίνεσε τη συγγραφέα για την κοινωνική της προσφορά αλλά και για τη βαθιά αγάπη της προς την Τέχνη, αναφερόμενη ειδικά στην πολύτιμη στήριξη που προσέφερε για την ταινία «Σμύρνη μου, αγαπημένη». Μίλησε για τη γυναικεία δύναμη που αποπνέει το βιβλίο και το πώς κάθε γυναίκα μπορεί να αντλήσει κουράγιο από τις σελίδες του.

Η Άλκηστις Δήμα, Master of MIS, μίλησε για την ουσία και τη συγκίνηση που αποπνέει κάθε ιστορία στο βιβλίο, με λόγο λιτό αλλά ουσιαστικό.

Η επιχειρηματίας Στέλλα-Αλεξία Μάντζαρη, που αποκαλεί την Ελένη Μπούση «αδελφή της», μίλησε για την αφοσίωση εκείνης στον Θεό και τη συμβολή της στην ανέγερση ναών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος γλύπτης Νίκος Φλώρος περιέγραψε την Ελένη Μπούση ως πρότυπο καλοσύνης, δοτικότητας και ευαισθησίας, επισημαίνοντας πως κάθε γυναίκα που διαβάζει το βιβλίο της, γεμίζει με δύναμη και πίστη.

Με παρόμοια θέρμη μίλησε και ο νομικός και εκδότης Ανδρέας Καραγιάννης, αναφερόμενος στην απλότητα και την αυθεντικότητα με την οποία η συγγραφέας ενσαρκώνει τους πολλαπλούς της ρόλους, και στη βαθιά της πίστη στον Θεό και στον άνθρωπο.

Η Βούλα Σαραντάρη, εκπρόσωπος των Lions, που βρέθηκε απρογραμμάτιστα στο βήμα, εξέφρασε τον θαυμασμό της στη σπουδαία προσωπικότητα και την ψυχική γενναιοδωρία της Ελένης Μπούση.

Στην ομιλία της, η ίδια η Ελένη Παλυβού-Μπούση ευχαρίστησε συγκινημένη τον σύζυγό της, Τζίμη Μπούση, για τη στήριξή του σε όλη τη διαδρομή της, καθώς και τους γονείς της και τη γιαγιά της που της ενέπνευσαν τις αξίες της προσφοράς. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη ρήση του πατέρα της: «Με το ένα χέρι παίρνουμε, αλλά με το άλλο δίνουμε», τονίζοντας πως η αγάπη προς τον συνάνθρωπο και η πίστη στον Θεό ήταν οι οδηγοί της σε κάθε βήμα.

Με ειλικρίνεια και γενναιότητα μίλησε και για τον έναν από τους γιους της που είναι γκέι, λέγοντας πως τον αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, θεωρώντας πως είναι ένα πολύτιμο δώρο που της έκανε η ζωή. Η αποδοχή, η κατανόηση και η αγάπη, είπε, είναι αξίες που πρέπει να υπερισχύουν παντού.

Παρουσίες που ξεχώρισαν

Μεταξύ των παρευρισκομένων στην εκδήλωση ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο Στέφανος Κασσελάκης με τον σύζυγό του Τάιλερ ΜάκΜπεθ, η μητέρα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου κυρία Νάντια Λαμπριανίδη, η δικηγόρος και πρόεδρος της Ελληνογαλλικής Ακαδημίας Πολιτιστικής Διπλωματίας Γεωργία Κούβελα-Piquet, η CEO της Capital Link Όλγα Μπορνόζη, η τηλεοπτική παραγωγός Κλέλια Χαρίτση, η Αγάπη Πολίτη, οι πλαστικοί χειρουργοί Νεκτάριος Ντουντουλάκης και Γιάννης Λύρας, η σεφ και επιχειρηματίας Ντίνα Νικολάου, η Σίσσυ Παπαγεωργίου, η Άντζυ Λουπέσκου, η Ρενέ Πάπας, η Νάντια Ζαχαράκη, ο στρατηγός Αθανάσιος Τσαγούδης, ο γιος της Αικατερίνης της Σερβίας με τη σύζυγό του, καθώς και η Νίκη Παπαθεοχάρη, στον χώρο της οποίας φιλοξενήθηκε η εκδήλωση.

Σε δήλωσή της μετά την παρουσίαση του βιβλίου της, η Ελένη Μπούση ανέφερε:

«Συγκινήθηκα βαθιά από όλα όσα ειπώθηκαν. Τα λόγια της Βίκυς Καγιά, της κόρης μου, του κυρίου Σμαραγδή, της κυρίας Ντενίση, της κυρίας Δήμα, της κυρίας Μάντζαρη, του κυρίου Καραγιάννη και του κυρίου Φλώρου με άγγιξαν πραγματικά. Είδα με χαρά και συγκίνηση το ενδιαφέρον τους για το βιβλίο και ένιωσα πως κατανόησαν το νόημά του. Το μήνυμα που θέλω να περάσω μέσα από αυτό το έργο είναι απλό αλλά ουσιαστικό: να αγαπάμε τους ανθρώπους γι’ αυτό που είναι. Να μη βιαζόμαστε να κρίνουμε, να μη μειώνουμε κανέναν. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε δημιουργήματα του Θεού και αξίζουμε σεβασμό και αποδοχή. Η αγάπη πρέπει να είναι η βάση της ζωής μας, όχι η απόρριψη, όχι το μίσος.»

Ποια είναι η Ελένη Παλυβού-Μπούση

Η Ελένη Παλυβού-Μπούση είναι μια γυναίκα-σύμβολο ανθρωπιάς, προσφοράς και πίστης, με έργο που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και ακουμπά καρδιές σε όλο τον κόσμο. Ονομάζεται «η Μητέρα Τερέζα της εποχής μας», καθώς αφιέρωσε τη ζωή της στη στήριξη των αδύναμων, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της ελληνικής πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς.

Από τη δημιουργία του Ορφανοτροφείου Mercy Orphanage στην Κακαμέγκα της Κένυας, μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Μπούση, μέχρι την ίδρυση της «Φροντίδας» και του ΚΕΣΟ, υπό την καθοδήγηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου και της Ειρήνης Δορκοφίγη, η Ελένη δεν έπαψε ποτέ να στέκεται στο πλευρό εκείνων που δεν έχουν «φωνή»: των γυναικών, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των άπορων.

Διοργανώνοντας πολυάριθμες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις σε ΗΠΑ και Ελλάδα, συνέβαλε καταλυτικά στη στήριξη αναρίθμητων σκοπών. Υπήρξε η κινητήριος δύναμη για τη σωτηρία του Ελληνικού Αμερικανικού Κέντρου Αποκατάστασης και Φροντίδας, συγκεντρώνοντας πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση του μοναδικού ελληνικού φιλανθρωπικού γηροκομείου στις ΗΠΑ.

Ως ιδρύτρια του Hippocratic Cancer Research Foundation στο Northwestern Hospital, η Ελένη έχει αφιερωθεί με πάθος στην υποστήριξη της πρωτοποριακής έρευνας ενάντια στον καρκίνο. Παράλληλα, με τη δράση της στο ίδρυμα «No Voice», έδωσε ελπίδα και ασφάλεια σε χιλιάδες γυναίκες και οικογένειες, θύματα κακοποίησης.

Οι σπουδές της στην Ψυχολογία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη (North Park University) και στην Επιμόρφωση Δημόσιων Ομιλιών (University of Michigan) ενίσχυσαν την επιρροή της ως ισχυρής, συνετής και ενσυναίσθητης ηγέτιδας. Έχει διατελέσει μέλος και πρόεδρος σε δεκάδες οργανισμούς, όπως τα Leadership 100, Maryville Academy, Little City Foundation, ενώ έχει συμβάλει ενεργά και σε έργα αναστήλωσης εκκλησιών στους Αγίους Τόπους και παγκοσμίως.

Η προσφορά της έχει αναγνωριστεί με πλήθος διακρίσεων, μεταξύ των οποίων το Ellis Island Medal of Honor (2017), αναγνώριση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ (2018), Ημέρα Ελένης και Δημήτρη Μπούση από τον Δήμο του Σικάγο (2001) και το Βραβείο Ανθρωπισμού της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας (1997).

Πέρα από το φιλανθρωπικό της έργο, είναι και συγγραφέας του βιβλίου «The Bold Resilient Women», έναν ύμνο στη δύναμη και το θάρρος των γυναικών που αγωνίζονται σε σιωπή.

Η Ελένη Παλυβού-Μπούση αποτελεί σήμερα φωτεινό παράδειγμα ηγεσίας, ευαισθησίας και αγάπης. Μια γυναίκα που, όπως εύστοχα είπε η αείμνηστη φίλη της, Μαριάννα Βαρδινογιάννη: «Εγώ είμαι η Μαριάννα της Ελλάδας, αλλά εσύ είσαι η Ελένη του κόσμου».

Όταν τη ρωτούν ποια είναι η ευχή της, απαντά: «Ένας κόσμος χωρίς μίσος και εκδίκηση. Ένας κόσμος χωρίς καρκίνο, όπου οι γονείς δεν θα θάβουν τα παιδιά τους».

Γιατί, όπως λέει η ίδια με πίστη και απλότητα:

«Ό,τι κι αν είμαστε, όλοι είμαστε πλασμένοι κατ’ εικόνα του Κυρίου μας. Και πρέπει να αγαπάμε και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον σαν ένα».

Η Ελένη Παλυβού-Μπούση είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Δημήτρη Μπούση, επιχειρηματία, ιδρυτή της αλυσίδας super market CERMAK, με τον οποίο έχουν δημιουργήσει μια σπουδαία οικογένεια με τέσσερα παιδιά, καθένα εκ των οποίων ακολουθεί τη δική του, ξεχωριστή πορεία επιτυχίας.

Η κόρη τους, Βικτώρια, διαθέτει εντυπωσιακό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, με τρία νομικά πτυχία και MBA από το MIT, και έχει διακριθεί ως πετυχημένη παραγωγός στο Χόλιγουντ, αφήνοντας το στίγμα της στον χώρο της ψυχαγωγίας και του κινηματογράφου.

Ο Ευάγγελος, γιος με καλλιτεχνική φλέβα, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως μοντέλο στο Παρίσι, πριν περάσει στην υποκριτική, με εμφανίσεις δίπλα σε διεθνή ονόματα, όπως η Julianne Moore, καθώς και σε δημοφιλείς παραγωγές όπως το «Sex and the City». Αργότερα, στράφηκε με μεγάλη επιτυχία στον χώρο της μόδας, συνεργαζόμενος στενά με τον σύζυγό του, γνωστό σχεδιαστή και δημιουργικό διευθυντή Peter Dundas.

Ο Γιώργος, ο μικρότερος γιος της οικογένειας, αποτελεί έναν από τους πλέον ανερχόμενους επιχειρηματίες της γενιάς του, με διεθνή αναγνώριση, καθώς έχει συμπεριληφθεί στη λίστα Forbes «30 under 30», που αναδεικνύει τους 30 πιο επιδραστικούς νέους κάτω των 30 ετών παγκοσμίως.

Τέλος, ο Μιχάλης Μπούσης, πρωτότοκος γιος της οικογένειας, έχει διακριθεί ως επιτυχημένος επιχειρηματίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στην Ελλάδα είναι γνωστός ως μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, συμβάλλοντας ενεργά στην αναγέννηση του ιστορικού συλλόγου.

Ποιες είναι οι τολμηρές, ανθεκτικές γυναίκες;

Είναι αυτές που ζουν δίπλα μας – ίσως αθόρυβες, αλλά βαθιά καθοριστικές. Σε έναν κόσμο όπου κάποιες φωνές κυριαρχούν και άλλες χάνονται, εκείνες στέκονται με γενναιότητα απέναντι στη βία, τις διακρίσεις, την ανισότητα και την καταπίεση. Δεν είναι απλώς ακόλουθοι· είναι ηγέτιδες. Γυναίκες που εργάζονται αθόρυβα αλλά ακούραστα για να στηρίξουν, να ενδυναμώσουν και να εμπνεύσουν, με ακλόνητο πνεύμα και καρδιά γεμάτη αγάπη.

Μπορεί μια γυναίκα να ενσαρκώνει τον ρόλο της συντρόφου, μητέρας, επαγγελματία, φιλάνθρωπου και να παραμένει τολμηρή, ανεξάρτητη, γεμάτη αυτοπεποίθηση και δύναμη;

Μπορεί να υπερασπίζεται τα πιστεύω της με πάθος και να μεταμορφώνει ζωές γύρω της;

Γνωρίστε την Ελένη.

Μια γυναίκα σύγχρονη, ανθεκτική, πολυδιάστατη. Μητέρα, σύζυγος, φιλάνθρωπος. Αφιερωμένη στον αγώνα κατά της κακοποίησης των ηλικιωμένων, της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και υπέρ της προστασίας των πιο ευάλωτων παιδιών, των ορφανών, των παιδιών με διανοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες.

Το ταξίδι της Ελένης είναι γεμάτο προκλήσεις, αγάπη, απώλειες, πίστη και επιμονή.

Ένα ταξίδι που εμπνέει, συγκινεί και αφυπνίζει.

Μέσα από δυνατές, αληθινές ιστορίες γυναικών, αυτό το βιβλίο φωτίζει τη χαρισματική ικανότητα της γυναικείας ψυχής να αντέχει, να υπερβαίνει και να μεταμορφώνει.

Γυναίκες που ανατρέπουν κοινωνικά στερεότυπα, καταρρίπτουν εμπόδια και επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στον σύγχρονο κόσμο.

Κάντε μια «βουτιά» στις ζωές αυτών των εξαιρετικών γυναικών.

Ιστορίες που δεν μιλούν μόνο για επιβίωση, αλλά για ηγεσία, καθοδήγηση και ουσιαστική επίδραση στον κόσμο γύρω τους.

Αφήστε το θάρρος τους να γίνει η σπίθα που θα ανάψει το δικό σας πάθος.

Ανακαλύψτε τη δύναμη της αλλαγής, της εσωτερικής μεταμόρφωσης και της έμπνευσης.

Για εσάς. Για τις γυναίκες γύρω σας. Για έναν κόσμο με περισσότερη αγάπη, δύναμη και φως.