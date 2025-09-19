search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 09:03
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

19.09.2025 07:30

Μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ: Νέες κατηγορίες επιχειρήσεων μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ από Οκτώβριο

19.09.2025 07:30
aade new

Από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά η δεύτερη φάση του μεγάλου πειράματος της ΑΑΔΕ: η μηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή τη φορά στο… κάδρο μπαίνουν όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία και ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μέχρι και το τέλος του 2023. Σε πρώτη φάση, η συμμετοχή είναι προαιρετική, αλλά μην έχετε ψευδαισθήσεις: σύντομα θα γίνει υποχρεωτικό για όλους, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τύπου δραστηριότητας.

Η ΑΑΔΕ υποστηρίζει ότι η αλλαγή θα φέρει «διαφάνεια», «βελτίωση εισπραξιμότητας» και «ταχύτερο εντοπισμό παρατυπιών». Με πιο απλά λόγια: θα βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορούν να σφίγγουν τον κλοιό σε όσους… ξεχνούν να πληρώσουν ΦΠΑ ή επιχειρούν να παίζουν με τους αριθμούς. Το μέτρο έρχεται μετά την πρώτη φάση του Ιουλίου, που κάλυψε περίπου 92.600 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ξεκίνησαν το 2024 και το πρώτο τρίμηνο του 2025, δείχνοντας στην πράξη ότι η ΑΑΔΕ δεν αστειεύεται όταν μιλά για διαφάνεια.

Η «ηλεκτρονική λογιστική» μέσω της πλατφόρμας myDATA σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ελληνικό φορολογικό σύστημα. Πλέον, κάθε τι που μπαίνει ή βγαίνει από μια επιχείρηση παρακολουθείται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που συνηθίζουν να κλείνουν πρόωρα ή να «ξεχνούν» να υποβάλλουν δηλώσεις θα έχουν πολύ μικρότερο περιθώριο ελιγμών. Το μέτρο συνδέεται και με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά και με τη βελτίωση της συνολικής εικόνας της οικονομίας για το κράτος.

Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι αλλαγές έχουν ήδη αποτέλεσμα: το λεγόμενο «κενό ΦΠΑ», δηλαδή οι απώλειες που προέρχονται από τη μη απόδοση του φόρου, μειώθηκε από 13,7% το 2022 στο 10% το 2024 και εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου στο 7% τα επόμενα δύο χρόνια. Αν η Ελλάδα πλησίαζε τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που υπολογίζεται στο 5%, το κράτος θα κέρδιζε περίπου 1,4 δισ. ευρώ. Με λίγα λόγια, η «παγίδα» για όσους σκανδαλίζουν τη φορολογία γίνεται όλο και πιο αποτελεσματική.

Η νέα ρύθμιση αλλάζει επίσης και τον τρόπο που οι επιχειρήσεις βλέπουν τον δικό τους προγραμματισμό. Η μηνιαία δήλωση ΦΠΑ δεν είναι απλώς μια αλλαγή στον χρόνο υποβολής· απαιτεί πιο τακτική παρακολούθηση των οικονομικών, πιο οργανωμένη διαχείριση παραστατικών και αυστηρότερη λογιστική πειθαρχία. Οι επιχειρήσεις που συνηθίζουν σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, καλούνται πλέον να προσαρμοστούν γρήγορα.

Σε τελική ανάλυση, το μέτρο δεν είναι μόνο εργαλείο για το κράτος· είναι και ένα καμπανάκι για τις επιχειρήσεις ότι ο χρόνος «χαλαρότητας» τελείωσε. Η ΑΑΔΕ δείχνει ότι θέλει πλήρη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο και ότι θα παρακολουθεί κάθε απόκλιση. Οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται αυστηρές, αλλά ο στόχος είναι διπλός: προστασία των νόμιμων επιχειρήσεων και περιορισμός της φοροδιαφυγής που κοστίζει δισεκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό.

Με την πλήρη εφαρμογή της πλατφόρμας myDATA και τη σταδιακή επέκταση της μηνιαίας υποβολής, η ελληνική αγορά μπαίνει σε μια νέα εποχή «ηλεκτρονικής λογιστικής». Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να μάθουν να ζουν με αυτήν την καθημερινή εποπτεία, ενώ το κράτος ελπίζει ότι η απώλεια εσόδων θα μειωθεί δραστικά μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, φέρνοντας σημαντική ανακούφιση στα δημόσια ταμεία.

Διαβάστε επίσης:

Εκδήλωση REBRAIN GREECE 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη – Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ενδιαφερομένων

Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για υποβολές αιτήσεων για λίγες ημέρες

Οι… έξω πάνε καλά: Η Golden Visa απογειώνεται, οι Έλληνες δεν βρίσκουν στέγη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza_pano_kke
ΕΛΛΑΔΑ

Πανό του ΚΚΕ στην Ακρόπολη για τη σφαγή στη Γάζα: «Να σταματήσει η γενοκτονία» (video)

mazonakis-aderfi-vaso-new
LIFESTYLE

«Δεχτήκαμε μια απίστευτη επίθεση από την κυρία Βάσω Μαζωνάκη» – Τι καταγγέλλει δημοσιογράφος για την οικογένεια του τραγουδιστή (Video)

arkouda new
ΕΛΛΑΔΑ

Αμύνταιο: Αρκούδα κατασπάραξε 15 πρόβατα στο Νυμφαίο

Lavipharm
BUSINESS

Lavipharm: Άνοδο 5,7% στις πωλήσεις και 29,4% στα EBITDA στο Α’ εξάμηνο 2025

TAXI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΤΑ: Νέα απεργία στα ταξί, πότε τραβούν χειρόφρενο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

pirosfaira-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Από… παραμόρφωση των τρένων προήλθε η φονική έκρηξη - Τι αναφέρει η εισαγγελική πρόταση

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 09:02
gaza_pano_kke
ΕΛΛΑΔΑ

Πανό του ΚΚΕ στην Ακρόπολη για τη σφαγή στη Γάζα: «Να σταματήσει η γενοκτονία» (video)

mazonakis-aderfi-vaso-new
LIFESTYLE

«Δεχτήκαμε μια απίστευτη επίθεση από την κυρία Βάσω Μαζωνάκη» – Τι καταγγέλλει δημοσιογράφος για την οικογένεια του τραγουδιστή (Video)

arkouda new
ΕΛΛΑΔΑ

Αμύνταιο: Αρκούδα κατασπάραξε 15 πρόβατα στο Νυμφαίο

1 / 3