Μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ: Νέες κατηγορίες επιχειρήσεων μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ από Οκτώβριο

Από την 1η Οκτωβρίου ξεκινά η δεύτερη φάση του μεγάλου πειράματος της ΑΑΔΕ: η μηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτή τη φορά στο… κάδρο μπαίνουν όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία και ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μέχρι και το τέλος του 2023. Σε πρώτη φάση, η συμμετοχή είναι προαιρετική, αλλά μην έχετε ψευδαισθήσεις: σύντομα θα γίνει υποχρεωτικό για όλους, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τύπου δραστηριότητας.

Η ΑΑΔΕ υποστηρίζει ότι η αλλαγή θα φέρει «διαφάνεια», «βελτίωση εισπραξιμότητας» και «ταχύτερο εντοπισμό παρατυπιών». Με πιο απλά λόγια: θα βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορούν να σφίγγουν τον κλοιό σε όσους… ξεχνούν να πληρώσουν ΦΠΑ ή επιχειρούν να παίζουν με τους αριθμούς. Το μέτρο έρχεται μετά την πρώτη φάση του Ιουλίου, που κάλυψε περίπου 92.600 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ξεκίνησαν το 2024 και το πρώτο τρίμηνο του 2025, δείχνοντας στην πράξη ότι η ΑΑΔΕ δεν αστειεύεται όταν μιλά για διαφάνεια.

Η «ηλεκτρονική λογιστική» μέσω της πλατφόρμας myDATA σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το ελληνικό φορολογικό σύστημα. Πλέον, κάθε τι που μπαίνει ή βγαίνει από μια επιχείρηση παρακολουθείται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που συνηθίζουν να κλείνουν πρόωρα ή να «ξεχνούν» να υποβάλλουν δηλώσεις θα έχουν πολύ μικρότερο περιθώριο ελιγμών. Το μέτρο συνδέεται και με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά και με τη βελτίωση της συνολικής εικόνας της οικονομίας για το κράτος.

Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι αλλαγές έχουν ήδη αποτέλεσμα: το λεγόμενο «κενό ΦΠΑ», δηλαδή οι απώλειες που προέρχονται από τη μη απόδοση του φόρου, μειώθηκε από 13,7% το 2022 στο 10% το 2024 και εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου στο 7% τα επόμενα δύο χρόνια. Αν η Ελλάδα πλησίαζε τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που υπολογίζεται στο 5%, το κράτος θα κέρδιζε περίπου 1,4 δισ. ευρώ. Με λίγα λόγια, η «παγίδα» για όσους σκανδαλίζουν τη φορολογία γίνεται όλο και πιο αποτελεσματική.

Η νέα ρύθμιση αλλάζει επίσης και τον τρόπο που οι επιχειρήσεις βλέπουν τον δικό τους προγραμματισμό. Η μηνιαία δήλωση ΦΠΑ δεν είναι απλώς μια αλλαγή στον χρόνο υποβολής· απαιτεί πιο τακτική παρακολούθηση των οικονομικών, πιο οργανωμένη διαχείριση παραστατικών και αυστηρότερη λογιστική πειθαρχία. Οι επιχειρήσεις που συνηθίζουν σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, καλούνται πλέον να προσαρμοστούν γρήγορα.

Σε τελική ανάλυση, το μέτρο δεν είναι μόνο εργαλείο για το κράτος· είναι και ένα καμπανάκι για τις επιχειρήσεις ότι ο χρόνος «χαλαρότητας» τελείωσε. Η ΑΑΔΕ δείχνει ότι θέλει πλήρη εικόνα της οικονομικής δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο και ότι θα παρακολουθεί κάθε απόκλιση. Οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται αυστηρές, αλλά ο στόχος είναι διπλός: προστασία των νόμιμων επιχειρήσεων και περιορισμός της φοροδιαφυγής που κοστίζει δισεκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό.

Με την πλήρη εφαρμογή της πλατφόρμας myDATA και τη σταδιακή επέκταση της μηνιαίας υποβολής, η ελληνική αγορά μπαίνει σε μια νέα εποχή «ηλεκτρονικής λογιστικής». Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να μάθουν να ζουν με αυτήν την καθημερινή εποπτεία, ενώ το κράτος ελπίζει ότι η απώλεια εσόδων θα μειωθεί δραστικά μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, φέρνοντας σημαντική ανακούφιση στα δημόσια ταμεία.

