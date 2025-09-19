MRB (β’ μέρος): Κυριαρχεί η απογοήτευση και η οργή – Δύο στους δέκα αναποφάσιστους θα ψήφιζαν κόμμα Τσίπρα

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN. Εστιάζει στην επίδραση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ 2025, στη δυσπιστία των αναποφάσιστων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στην αξιολόγηση της κυβέρνησης, αλλά και το αν θα στήριζαν οι αναποφάσιστοι την ενδεχόμενη δημιουργία νέων κομμάτων από τους πρώην πρωθυπουργούς κκ. Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Η παραίτηση και η απογοήτευση κυριαρχεί στους πολίτες και μάλιστα με ανεβασμένα ποσοστά, στο 48,9% (άνοδος +5,1%), έπεται η οργή με 45,5% και ο φόβος με 31,1%, αν και έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν τρεις μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι το α’ μέρος, κατέγραψε τη φθορά της κυβέρνησης, καθώς η ΝΔ χάνει 1,6% στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Κόλαφος οι πολίτες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν φαίνεται να έχουν θετική απήχηση στους πολίτες.

Στο πρώτο μέρος της έρευνας, η πρόθεση ψήφου καταγράφεται ως εξής: Η ΝΔ λαμβάνει 21,8%, το ΠΑΣΟΚ 10,6%, η Ελληνική Λύση 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, το ΚΚΕ 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, η Φωνή Λογικής 3,2%, το ΜέΡΑ25 2,9%, η Νίκη 2,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, Άλλο Κόμμα 4,5%, η Νέα Αριστερά 1,6%, ενώ το Σύνολο της Αδιευκρίνιστης Ψήφου είναι στο 22,4%. Στην αναγωγή, η ΝΔ είναι στο 28,1%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,7%, η Ελληνική Λύση στο 12%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 11,1%, το ΚΚΕ 8,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,2%, η Φωνή Λογικής 4,1%, το ΜέΡΑ25 3,7%, η Νίκη 3,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,1%, η Νέα Αριστερά 2,1%.

Η συσπείρωση των ψηφοφόρων της ΝΔ βρίσκεται στο 68,2%, ενώ η συσπείρωση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αγγίζει το 75,6%, καταδεικνύοντας μια σταθερότητα στις κομματικές βάσεις.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της κυβέρνησης:

Το 35,3% θεωρεί ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις οικονομικές υποχρεώσεις της χώρας και στηρίζει τους πολίτες

Σχεδόν ένας στους τρεις (29,3%) αξιολογεί θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.

Το 30,9% εκτιμά ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ ήταν σύμφωνες με τις δυνατότητες της οικονομίας

Το 25% έχει ευνοϊκή γνώμη για τον Πρωθυπουργός λέγοντας ότι είναι ένας από τους καλύτερους.

Το 22,6% θεωρεί ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργός.

Ο μέσος όρος είναι 28,6% σε θετικές γνώμες.

Σε ερώτηση για το πιο σημαντικό πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών, οι πολίτες δίνουν έμφαση στην καθημερινότητά τους και την οικονομική τους κατάσταση:

Το 60,2% θεωρεί πρώτο ζήτημα τα οικονομικά των νοικοκυριών και το βιοτικό επίπεδο.

Το 35,1% αξιολογεί ως σημαντικό θέμα την οικονομία της χώρας γενικότερα.

Το 35% απαντά θέματα δικαιοσύνης, το 21,4% το κοινωνικό κράτος, τα εθνικά απαντά 21,15% και θέματα θεσμών και δημοκρατίας λέει το 17,3%.

Η έρευνα αναδεικνύει ότι η οικονομική σταθερότητα και η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για τις πολιτικές επιλογές των πολιτών.

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πρώτη με 47,7% αρνητικές γνώμες και 29,7% ευνοϊκές. Ο Δημ. Κουτσούμπας ακολουθεί με 41,4% αρνητικές και 26,5% θετικές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 62% αρνητικές και 25% θετικές.

Η δημοσκόπηση εξετάζει επίσης την πιθανή απήχηση νέων κομμάτων που θα δημιουργούνταν από τους πρώην πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά, μεταξύ των αναποφάσιστων, που ανέρχονται σε 15,7% του δείγματος.

Ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα υποστήριζε «σίγουρα/μάλλον» το 20,2% των αναποφάσιστων.

Ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα υποστήριζε «σίγουρα/μάλλον» το 8,3% των αναποφάσιστων.

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν σημαντική διαφοροποίηση στις προτιμήσεις των αναποφάσιστων απέναντι σε δύο πρώην ηγέτες της πολιτικής σκηνής, με μεγαλύτερη έλξη προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Στο ερώτημα «θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα επιστραφούν τα χρήματα» το 10,4 των αναποφάσιστων πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και ένα 83,8% ότι δεν θα αποδοθεί. Τα προβλήματα οφείλονται στην κυβέρνηση λέει το 57,9% των αναποφάσιστων, ενώ το 21,9 λέει πως οφείλονται σε παθογένειες.

