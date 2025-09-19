Nova: Αποχαιρετά τον αξεπέραστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τις εμβληματικές ταινίες «Το Κεντρί» και «Η Καταδίωξη» σε μια κινηματογραφική βραδιά στο Novacinema2!

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αποτίει φόρο τιμής στον εμβληματικό ηθοποιό RobertRedfordκαι οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου από τις 22:00 στο Novacinema2 back-to-back τις top ταινίες «TheSting» («To Κεντρί») και «TheChase» («Η Καταδίωξη») στις 00:15.

Στις 22:00 θα προβληθεί ηπολυβραβευμένημε 7 Oscar, μεταξύαυτώντηςκαλύτερηςταινίαςτο 1974, αστυνομική ιστορία «The Sting» («Το Κεντρί» 1992, διάρκειας 99’) με τους Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw, Robert Earl Jones σε σκηνοθεσία του George Roy Hill. Ο Τζόνι ‘Κέλι’ Χούκερ είναι ένας μικροαπατεώνας από το Ιλινόις, ο οποίος με τη βοήθεια των φίλων του, Λούθερ Κόουλμαν και Ίρι Κιντ, καταφέρνει να κλέψει στα χαρτιά 11.000 δολάρια από ανύποπτο θύμα. Ο Λούθερ αποφασίζει να παρατήσει τις κομπίνες και συμβουλεύει τον Τζόνι να πάει στο Σικάγο για να συναντήσει τον Χένρι Γκόντορφ για να του διδάξει τα κόλπα για μεγάλες κομπίνες.

Στις 00:15 θα ακολουθήσει η δραματική ταινία «The Chase» («Η Καταδίωξη», 1966, διάρκειας 134’)με τους Marlon Brando, Jane Fonda, Robert Redford, E. G. Marshall, Angie Dickinson σε σκηνοθεσία του Arthur Penn. Όταν ένας επικίνδυνος κακοποιός δραπετεύει, οι κάτοικοι της πόλης αναστατώνονται, ο καθένας για διαφορετικό λόγο. Ο σερίφης θα πρέπει να διατηρήσει τις ισορροπίες και να εκπληρώσει το χρέος του.

