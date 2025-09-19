search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

19.09.2025 10:06

Ο Σενγκούν διασκέδασε σε ελληνική ταβέρνα και ο ιδιοκτήτης… του έσπασε πιάτο στο κεφάλι

Ο Αλπερέν Σενγκούν βρέθηκε για διασκέδαση σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι και… «έφαγε» ένα πιάτο στο κεφάλι, στο πλαίσιου του παραδοσιακού «εθίμου».

Ο Τούρκος σέντερ, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τη στάση του στο Ευρωμπάσκετ, κάνει διακοπές πριν επιστρέψει στο NBA και τους Χιούστον Ρόκετς.

Όπως φαίνεται στα πλάνα του Poilitisonline.com, ο Σενγκούν βρέθηκε στην ελληνική ταβέρνα «Μάνος», στο Μαρμάρι της Τουρκίας.

Ο γιος του ιδιοκτήτη, Γιάννης Μάγκος, τον σηκώνει από το τραπέζι και τον προκαλεί να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα χωρίς να… παραλείψει να σπάσει κι ο ίδιος ένα στο κεφάλι του Σενγκούν.

Στο τέλος της βραδιάς Γιάννης Μάγκος και Αλπερέν Σενγκούν, πόζαραν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι για αναμνηστική φωτογραφία.

