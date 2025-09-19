search
19.09.2025 17:10

Σάλος με σχολικό βιβλίο: Συγκρίνει τα διλήμματα ενός πολυεκατομμυριούχου με αυτά οικογένειας με … άνεργους γονείς

19.09.2025 17:10
sxolika-vivlia
σχολικά βιβλία/Eurokinissi

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει απόσπασμα από το βιβλίο Οικονομικών Γ’ Γυμνασίου.

Στο επίμαχο απόσπασμα αναφέρεται ότι «οι πολυεκατομμυρίούχοι» αντιμετωπίζουν στενότητα. Μάλιστα, ο συγγραφέας προχωρά ένα βήμα παρακάτω συγκρίνοντας τα διλήμματα που αντιμετωπίζει μία οικογένεια με άνεργους γονείς με αυτό ενός πολυεκατομμυρίουχου που δεν μπορεί να … συνδυάσει το ματς με τα γυρίσματα διαφήμισης.

«Η ανεπάρκεια των συντελεστών παραγωγής και κατ’ επέκταση των αγαθών και υπηρεσιών λέγεται Στενότητα. Τόσο οι φτωχοί όσο και οι πλούσιοι αντιμετωπίζουν στενότητα. Οικογένειες και με τους δύο γονείς άνεργους για μεγάλο χρονικό διάστημα, στερούνται βασικών αγαθών όπως τροφής, ρουχισμού, συνεχούς παροχής ηλεκρικού ρεύματος κ.λπ. διότι οι γονείς δεν έχουν τα απαιτούμενα χρήματα για να τα εξασφαλίσουν. Ακόμα, όμως και πολυεκατομμυριούχοι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τους τις ανάγκες. Ο πολυεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής θέλει να περάσει το Σαββατοκύριακό του παίζοντας ποδόσφαιρο και γυρίζοντας διαφημιστικό φιλμάκι, αλλά δεν μπορεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μαθήματα Οικονομικών με γνώσεις που αντιβαίνουν την κοινή λογική

Το μάθημα των Οικονομικών διδάσκεται για πρώτη φορά στη Γ΄Γυμνασίου, προκειμένου τα παιδιά από μικρή ηλικία να εξοικειωθούν με το πώς λειτουργεί η οικονομία. Όπως σημείωσαν αρκετοί εκπαιδευτικοί το βιβλίο φαίνεται πως γράφτηκε στο πόδι, χωρίς να γίνει έλεγχος των γνώσεων που προωθεί. Ταυτόχρονα, προκαλεί αίσθηση η χαλαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει ένα ευαίσθητο ζήτημα, που αγγίζει πολλές ελληνικές οικογένειες.

«Μα είναι δυνατόν; Η στενότητα χτυπά χωρίς έλεος! Από τη μάνα που κόβει το φαγητό στα τρία, μέχρι τον πολυεκατομμυριούχο ποδοσφαιριστή που δεν προλαβαίνει να γυρίσει και διαφήμιση και να παίξει μπαλίτσα το ίδιο ΣΚ. Πραγματικά, πώς αντέχουν τόση πίεση οι άνθρωποι αυτοί;
Προτείνω να στείλουμε είδη πρώτης ανάγκης: Porche, Ferrari (ΟΠΕΚΕΠΕ) και λίγο χρόνο παραπάνω στο ρολόι. Να μάθουν τα παιδιά από νωρίς πως στον καπιταλισμό όλοι υποφέρουμε… άλλοι από πείνα, άλλοι από υπερβολικές επιλογές.ΥΓ. Όταν οι αποφάσεις για την παιδεία παίρνονται στο πόδι επειδή ο ΠΘ αποφάσισε να διδάσκονται Οικονομικά στα σχολεία, και τρέχεις να βρεις βιβλία και να τα επιμεληθείς με την ίδια ταχύτητα που τρέχεις για καφέ, ε, κάτι θα ξεφύγει. Πώς νιώθει άραγε ένα παιδί που οι γονείς του είναι άνεργοι και παλεύουν καθημερινά να σταθούν όρθιοι; Πώς νιώθει όταν βλέπει την οικογένειά του να περιγράφεται σαν χαμένη υπόθεση, χωρίς καμία ελπίδα ή αξιοπρέπεια; Η γενίκευση αυτή δεν είναι απλώς λανθασμένη – είναι προσβλητική.
Μετά φταίνε τα παιδιά που δεν αγαπούν τα σχολικά βιβλία. Τουλάχιστον, με αυτό το βιβλίο θα γελάσουν όλοι στα σχολεία – κάτι είναι κι αυτό! Και ίσως, για να βρουν και άλλα “διαμαντάκια”, να το διαβάσουν λίγο παραπάνω πριν το στείλουν στην ανακύκλωση όπως όλα τα σχολικά βιβλία», ανέφερε η εκπαιδευτικός Τίνα Νάντσου.

