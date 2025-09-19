search
ΥΓΕΙΑ

19.09.2025 17:32

Συνάντηση του πρόεδρου του ΙΣΑ με αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Σαγκάης – Στόχος μια στρατηγική συμμαχία στην υγεία

Την απαρχή μιας νέας στρατηγικής συμμαχίας, σηματοδοτεί η συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, με το Προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου Σαγκάης που επισκέφθηκε τα γραφεία του ΙΣΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν τα θεμέλια για αδελφοποίηση και στενή συνεργασία στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας. Στόχος είναι η δημιουργία γεφυρών γνώσης και καινοτομίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, με γνώμονα την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στην ιατρική.

Όπως επισημάνθηκε η Ιπποκρατική Δυτική Ιατρική, που γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα, και η Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική αποτελούν δύο σημαντικές σχολές με μακραίωνη ιστορία και κοινό στόχο, την προαγωγή της υγείας και της επιστήμης προς όφελος της ανθρωπότητας.

«Η διεθνής συνεργασία αποτελεί βασικό παράγοντα για την πρόοδο της ιατρικής και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες για τους ιατρούς και τους ασθενείς, εδραιώνοντας την Ελλάδα και την Κίνα ως δύο ισχυρούς πυλώνες στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γ. Πατούλης.

Τον Ιατρικό Σύλλογο της Σαγκάης εκπροσώπησαν, η κα Bei Wen, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, η κα Tian Hong, Γενική Γραμματέας, η κα Xu Ying, Γενική Διευθύντρια, ο κ. Yu Jia, Αναπληρωτής Διευθυντής, ο κ. Liu Binglong, Γενικός Γραμματέας του Φαρμακευτικού Συνδέσμου της Σαγκάης. Επίσης το παρών έδωσαν στη συνάντηση ο Κωνσταντινος Πάντος, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας – Ελιτούρ και του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, ο Παναγιώτης Ανδρεάδης, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας – Ελιτούρ και ο Γιώργος Στεφανάκος Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ.

