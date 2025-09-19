search
Τέμπη: Νέο εξώδικο από συγγενή θύματος – «Το κράτος δεν λειτουργεί»

Εξώδικο στον Άρειο Πάγο κατέθεσε ο Θοδωρής Ελεθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών για την επικινδυνότητα στα τρένα.

«Έχω έρθει μαζί με δικαστική επιμελήτρια για να καταθέσουμε μια εξώδικη διαμαρτυρία στον Άρειο Πάγο για την πυρασφάλεια. Είναι κάτι πολύ σοβαρό και έχει δέκα μέρες που έχει γίνει γνωστό, το γνωρίζει και το υπουργείο και η ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων) και δεν έχουν κάνει τίποτα. Και στην πραγματικότητα έχω μεγάλη απορία αν αυτό είναι αυτό που περιμένουν οι πολίτες από το κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το κράτος δεν λειτουργεί»

«Το κράτος δεν λειτουργεί και γι’ αυτό είμαστε εδώ για να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και έχω και μία απορία αν αυτά τα ηχητικά του 112 παραδείγματος χάρη που ακούγονται οι άνθρωποι μας να καίγονται ζωντανοί τα έχει ακούσει ο κύριος Τσόγκας (αναφέρεται στον εισαγγελέα εφετών) και ο κύριος Μπακαΐμης (ανακριτής)», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας ο Θοδωρής Ελευθεριάδης είπε: «Περιμένω όσοι πρέπει να κάνουν την επόμενη κίνηση, από τη στιγμή που είναι γνωστό πλέον ότι τα τρένα είναι επικίνδυνα, να την κάνουν. Γι’ αυτό ήρθα εδώ για να πιέσω. Και μετά θα πάμε και στη Hellenic Train και στη ΡΑΣ».

Νωρίτερα η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι, που έχασαν τα παιδιά τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα κατέθεσαν εξώδικο, ζητώντας την εκταφή τους

