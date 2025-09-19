search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2025 13:44
ADVERTORIAL

19.09.2025 13:03

Το showcar της McLaren F1 Team για πρώτη φορά στα Ιωάννινα αυτό το Σαββατοκύριακο – Πού θα το δείτε και θα φωτογραφηθείτε μαζί του

19.09.2025 13:03
image008

Μια αξέχαστη εμπειρία Formula 1 περιμένει τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Ιωαννίνων από αυτό το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου. Το showcar της McLaren F1 Team θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την πόλη, όπου θα παραμείνει για όλο το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί σε όλη την Ελλάδα. Το μοναδικό αυτό Roadshow, που περιλαμβάνει και πολλές απολαυστικές δραστηριότητες, διοργανώνουν ο ΟΠΑΠ και η μητρική του, Allwyn, η οποία είναι Official Partner της Formula 1 και της McLaren F1 Team.

Πού θα σας περιμένει το showcar της McLaren F1 Team

To showcar θα βρίσκεται στο Κάστρο Γλυκήδων έξω από το ΓΑΚ, το Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ηπείρου, το Σαββατοκύριακο, 20 και 21 Σεπτεμβρίου, με δωρεάν είσοδο για όλους.

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού – και όχι μόνο – θα μπορούν να δουν από κοντά το showcar της McLaren F1 Team και να φωτογραφηθούν μαζί του. Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren και να πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια.

Οι ώρες που μπορείτε να επισκεφθείτε το showcar είναι:

Σάββατο: Από τις 11:00 μέχρι τις 18:00

Κυριακή: Από τις 09:00 μέχρι τις 18:00

Προσομοιωτές Formula 1 σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ των Ιωαννίνων

Όσοι θέλουν να δοκιμάσουν τις…οδηγικές τους ικανότητες στις πιο διάσημες πίστες της Formula 1, μπορούν επιπλέον να βρουν προσομοιωτές υψηλών ταχυτήτων και σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ των Ιωαννίνων.

Έως και την 1η Οκτωβρίου, επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ της πόλης φιλοξενούν προσομοιωτές Formula 1 και δίνουν στους fans των υψηλών ταχυτήτων τη μοναδική ευκαιρία να μπουν εικονικά στη θέση των πιλότων, ανεβάζοντας την αδρεναλίνη στα ύψη.

Με τρεις μεγάλες οθόνες και ήχο που θυμίζει κινητήρα αγωνιστικού αυτοκινήτου, ο προσομοιωτής μεταφέρει τους επισκέπτες σε όποια πίστα επιλέξουν για να ζήσουν μια αυθεντική εμπειρία Formula 1.

Οι προσομοιωτές είναι διαθέσιμοι στα παρακάτω σημεία:

  • Λεωφόρος Δωδώνης 107
  • Μαρίκας Κοτοπούλη 62
  • Γ. Παπανδρέου 38 & Περαιβού
  • Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 26
  • Κυργίου 15 & Χρήστου Κατσάρη
  • Στρατηγού Μακρυγιάννη 20
  • Δόμπολη 29Α

Δείτε το σχετικό βίντεο:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

