Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 ευρώ τον Νοέμβριο

Ένα πλήρη οδηγό για τις διαδικασίες, τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις για το επίδομα των 250 ευρώ, που θα δοθεί τον Νοέμβριο κατήρτισαν ο Καθηγητής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος και η δικηγόρος Αγγελική Μητροπούλου.

Από το πλαίσιο που έχει καθοριστεί αναμένεται να αποκλειστούν χιλιάδες συνταξιούχοι, χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Η κυβέρνηση επιμένει στον ηλικιακό (65ο έτος) και στον εισοδηματικό «κόφτη» (τεκμαρτό εισόδημα).

Αναλυτικά, όλες οι πληροφορίες:

1.Πότε καταβάλλεται το επίδομα. Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγησή του

Με την παρ.1 του άρθρου 72 του ν. 5217/2025, από τον Νοέμβριο του 2025 κι εφεξής, δηλαδή κάθε Νοέμβριο, θεσπίζεται ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 € για τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς (συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στρατιωτικοί κ.λπ.), υπό την εξής όμως ηλικιακή προϋπόθεση: Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης. Ειδικότερα για το έτος 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας μέσα στο 2024 (γεννημένοι έως και 31-12-1959).

Επίσης, πλην του ανωτέρω ηλικιακού κριτηρίου, για να είναι κάποιος δικαιούχος τού επιδόματος των 250 €, πρέπει, σύμφωνα με την ίδια διάταξη του ν. 5217/2025, να συντρέχουν στο πρόσωπό του σωρευτικά και τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά του, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 € για τον άγαμο και των 26.000 € για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης και

β) το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 € για τον άγαμο και των 300.000 € για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

2. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόματος των 250 €. Ποιοί θα το λάβουν τον Νοέμβριο του 2025

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 5217/2025, η οικονομική αυτή ενίσχυση (ετήσιο επίδομα 250 €) καταβάλλεται επίσης:

α) Στους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους θα έχει καταβληθεί κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025.

β) Στους δικαιούχους:

βα) σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982,

ββ) επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερήλικων του άρθρου 93 του ν. 4387/2016,

βγ) των προνοιακών παροχών σε χρήμα της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 περί παροχών και υπηρεσιών, οι οποίες χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία,

βδ) του επιδόματος απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του πρώην ΟΓΑ, αν έχουν εφ’ όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%,

βε) του επιδόματος νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου, του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007,

βστ) του εξωιδρυματικού επιδόματος του άρθρου 42 του ν. 1140/1981,

βζ) των επιδομάτων των άρθρων 54Α του π.δ. 169/2007 και των άρθρων 100 έως 103 του π.δ. 168/2007 που καταβάλλονται από το Δημόσιο,

βη) σύνταξης αναπηρίας εξ ιδίου δικαιώματος, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 88 του π.δ. 168/2007 και καταβάλλεται από το Δημόσιο.

γ) Στα άτομα με αναπηρία που κρίνεται ότι δικαιούνται αναδρομικής καταβολής της προνοιακής παροχής σε χρήμα της υποπερ. βγ) της περ. β) για τον μήνα Νοέμβριο του 2025 και εκάστου έτους αναφοράς, μετά την τακτική καταβολή της μηνιαίας προνοιακής παροχής του μήνα αυτού.

δ) Στους ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα, οι οποίοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 περί παροχών και διευκολύνσεων σε ανάδοχους γονείς.

3. Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο το επίδομα των 250 €

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 5217/2025, η ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους 250 €, που καταβάλλεται μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους, είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα επίσης με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου «Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες δικαιούχων των παρ. 1 και 2, λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία (1) από τις κατηγορίες αυτές.».

Στην παρ. 5 του άρθρου 72 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η δαπάνη για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης βαρύνει τους προϋπολογισμούς του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ κατά περίπτωση. Ειδικά για το έτος 2025, η δαπάνη για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης βαρύνει τους προϋπολογισμούς του e-ΕΦΚΑ και του ΟΠΕΚΑ κατά περίπτωση και μπορεί να καλυφθεί κατόπιν τροποποίησης των προϋπολογισμών τους με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

Η καταβολή τής ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για όσους λαμβάνουν σύνταξη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, περί υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών, πραγματοποιείται απευθείας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τέλος ορίζεται ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κατά περίπτωση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, είναι δυνατή η προσθήκη κατηγοριών δικαιούχων ΜΟΝΟ της παρ. 2.

Αναλυτικά οι δικαιούχοι

4. Ποιοί χάνουν το επίδομα των 250 € λόγω ηλικίας και εισοδήματος

Αποκλείονται 482.243 χήρες, ορφανά και δικαιούχοι μειωμένων συντάξεων

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 5217/2025, από τη χορήγηση του επιδόματος ύψους 250 € τον Νοέμβριο του 2025 αποκλείονται χιλιάδες συνταξιούχοι λόγω ηλικίας και εισοδήματος, όπως προαναφέρθηκε.

Συνεπώς, τον Νοέμβριο του 2025 δεν θα το λάβουν οι εξής ομάδες πολιτών:

●όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31-12-2024),

●όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη «προσωπική διαφορά» η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους,

●όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος,

●όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος,

●όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025 (βλ. παρακάτω την Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη),

καθώς και:

●οι μακροχρόνια άνεργοι,

●οι μονογονεϊκές οικογένειες,

●οι δικαιούχοι του ΚΕΑ,

●οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων και

●χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών, όπως προαναφέρθηκε.

Αναφορικά με τον ηλικιακό «κόφτη», από τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και της ΗΔΙΚΑ «Μηνιαία απεικόνιση συνταξιοδοτικών παροχών» για τον Ιούνιο 2025, προκύπτει ότι ο συνολικός αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.507.298 ανθρώπους. Από αυτούς, 482.243 συνταξιούχοι (περιλαμβάνονται χήρες, ορφανά, σύζυγοι κ.λπ.) έχουν ηλικία κάτω των 65 ετών και αποκλείονται από τη χορήγηση του επιδόματος 250 € φέτος τον Νοέμβριο, ενώ λαμβάνουν από τις χαμηλότερες συντάξεις.

Αρχικά η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ηλικιακό «κόφτη» (το 65ο έτος), ο οποίος περιελάμβανε και τους συνταξιούχους ΑμΕΑ. Μετά την καταγγελία όμως της ΕΝΥΠΕΚΚ (24-4-2025) που έλαβε ευρεία δημοσιότητα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε (28-4-2025) ότι όλοι οι συνταξιούχοι ΑμΕΑ θα λάβουν το επίδομα των 250 € ανεξαρτήτως ηλικίας.

Περαιτέρω, οι τέσσερις ευάλωτες κατηγορίες (μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι του ΚΕΑ και οι δικαιούχοι τού επιδόματος τέκνων), που τώρα αποκλείονται από το επίδομα του 2025, το είχαν λάβει με τη μορφή επιταγής τα Χριστούγεννα των ετών 2022 και 2023. Είναι προδήλως αντικοινωνικό να εξαιρούνται οι ευαίσθητες αυτές πληθυσμιακές κατηγορίες από το επίδομα του Νοεμβρίου 2025, καθώς και για τα επόμενα έτη.

Σε κάθε περίπτωση είναι έξω από κάθε κοινωνική λογική να αποκλείονται οι οικογενειάρχες με τέκνα, σε συνθήκες μάλιστα πρωτοφανούς πληθυσμιακής κατάρρευσης της χώρας αφού, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία γεννήσεων στη χώρα μας για το 2024, για πρώτη φορά στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, οι γεννήσεις έπεσαν κάτω από το «ψυχολογικό» όριο των 70.000 (βλ. την από 21-6-2025 ανάλυσή μας και αποκαλυπτικά στοιχεία στο άρθρο «Μειώθηκαν δραματικά οι γεννήσεις το 2024», φύλλο 180 στην «60+»).

Σε μια εποχή που οι φτωχότεροι των συνταξιούχων απαιτούν την επαναθέσπιση του ΕΚΑΣ που κατήργησαν τον Αύγουστο του 2015 τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ)

● που ακόμη διατηρούνται σε ισχύ η προσωπική διαφορά, η ΕΑΣ και ο φόρος 6% στις συντάξεις χηρείας

● που καθημερινά οι συνταξιούχοι ατομικά, αλλά και μέσω των κοινωνικών τους οργανώσεων, θέτουν όλο και πιο επιτακτικά το ζήτημα της επαναφοράς της 13ης και 14ης σε μόνιμη βάση, η κυβέρνηση:

από τη μια πανηγυρίζει για τα πλεονάσματα από το «φορομπηχτικό» σύστημα (τεκμαρτή φορολόγηση, γενικευμένο ΦΠΑ, εξοντωτικοί έμμεσοι φόροι, υπερφορολόγηση μισθωτών και συνταξιούχων)

και από την άλλη χορηγεί το επίδομα-«αντίδωρο» των 250 € και μάλιστα με πολλές εξαιρέσεις, πολλά κριτήρια και περιορισμούς που εύλογα προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια στους κύκλους των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, αλλά και εμφαντική διαμαρτυρία από την Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη.

Όπως είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Οικονομικών, το μέτρο αυτό έχει ετήσιο κόστος 360 εκατ. €, δηλαδή σχεδιάστηκε να χορηγηθεί το πολύ σε 1.440.000 συνταξιούχους (360 εκατ. € δια 250 €), αγνοώντας τη δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκονται όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι που ανέμεναν μια οικονομική ενίσχυση και την περίοδο του Πάσχα.

Έτσι η κυβέρνηση παραβλέπει τα διαρκή και πάγια αιτήματά τους, όπως την επαναχορήγηση των Δώρων (13η και 14η σύνταξη) και του ΕΚΑΣ και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, της ΕΑΣ και του 6% υπέρ υγείας, όπως αγνοεί εντελώς προκλητικά και την ανωτέρω έκθεση-«κόλαφο» του Συνηγόρου του Πολίτη.

5. Αντίθετος ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) στον αποκλεισμό χιλιάδων συνταξιούχων. Έκθεση-«κόλαφος» από τον ΣτΠ και επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών (10-6-2025)

Ήδη από τη κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή προς ψήφιση, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη νομιμότητα και ορθότητα του άρθρου 72 και ειδικότερα για την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του επιδόματος των 250 €, που θα καταβάλλεται κατ’έτος τον Νοέμβριο, θα πρέπει να λαμβάνουν ήδη κύρια σύνταξη δύο (2) μήνες νωρίτερα, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Ειδικότερα, ο ΣτΠ απέστειλε επιστολή στις 10-6-2025 στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ.Πιερρακάκη (αριθ.πρωτ. 310484/35396/2025) αναφέροντας ότι:

«Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχτηκε αναφορές που κατατέθηκαν διαχρονικά από πολίτες οι οποίοι ζητούσαν τη διαμεσολάβηση της Αρχής διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι δεν τους είχαν χορηγηθεί οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ευάλωτων συνταξιούχων (ν. 4865/2021 ν. 4917/2022, ν.4997/2022, ν. 5036/2023, ν. 5162/2024), υποστηρίζοντας ότι πληρούσαν όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Η Αρχή παρακολούθησε εξαρχής όλη τη διαδικασία θεσμοθέτησης και χορήγησης των παραπάνω οικονομικών ενισχύσεων. Από την εξαντλητική έρευνα και μελέτη του συνόλου των αναφορών αυτών, τελικά, αναδείχθηκε το πρόβλημα της μη καταβολής των ενισχύσεων σε συνταξιούχους οι οποίοι ήταν δικαιούχοι σύνταξης τους μήνες αναφοράς, για λόγους όμως που δεν οφείλονταν στους ίδιους (καθυστερημένη ανταπόκριση της Διοίκησης ή και για άλλους λόγους), δεν τους είχε καταβληθεί η σύνταξη τους συγκεκριμένους μήνες. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο έχει ως συνέπεια αριθμός δικαιούχων των ενισχύσεων, προσώπων δηλαδή που πληρούν στην ουσία το σύνολο των θεσμοθετημένων προϋποθέσεων χορήγησής τους, να αποκλείονται, εν πολλοίς αναίτια, από αυτές.

Το πρόβλημα στις συγκεκριμένες διατάξεις, και για το οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη έχει με διάφορους τρόπους παρέμβει διατυπώνοντας τις θέσεις και προτάσεις του, εντοπίζεται στο γεγονός, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, δικαιούχοι είναι αυτοί στους οποίους «καταβλήθηκε» ή «έλαβαν» δηλαδή εκταμιεύτηκε η σύνταξη εντός του συγκεκριμένου μήνα αναφοράς, και όχι όσοι την δικαιούνταν, και τελικά τους χορηγήθηκε, έστω και αναδρομικά.

Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο συνταξιούχοι που πληρούν τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις να αντιμετωπίζονται διαφορετικά και άνισα, επειδή π.χ. σε κάποιους ο ασφαλιστικός φορέας είχε ήδη καταβάλει, εγκαίρως, τη σύνταξη, ενώ σε κάποιους άλλους, για οποιοδήποτε λόγο, αν και δικαιούνταν την σύνταξη και είχαν υποβάλει σχετική αίτηση χορήγησης, αυτή δεν τους είχε καταβληθεί ακόμη, ή δεν τους καταβλήθηκε, για οποιαδήποτε άλλη αιτία, πάντα τον συγκεκριμένο μήνα (…) Έτι περαιτέρω, να τίθενται σε δυσμενέστερη θέση οι δεύτεροι στους οποίους, και η δικαιούμενη σύνταξη καθυστέρησε να καταβληθεί ή διακόπηκε προσωρινά, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, και ακριβώς εξαιτίας αυτού του λόγου έχασαν και το προβλεπόμενο στην περίπτωσή τους, ποσό έκτακτης ενίσχυσης. (…).

Η ίδια όμως διατύπωση περιλαμβάνεται και στο προτεινόμενο άρθρο 72 «Ετήσια οικονομική ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων» του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της προτεινόμενη διάταξης: «Από το έτος 2025 και εφεξής θεσπίζεται ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τους συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, (…)». Επιπρόσθετα σύμφωνα με την παράγραφο 2α του ίδιου άρθρου: «Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 καταβάλλεται επίσης: α) Στους συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς».

Έτσι όμως, και πάλι θα επαναληφθούν τα ίδια με τα προαναφερθέντα ζητήματα, τα οποία μπορεί, ομολογουμένως, να μην έχουν ιδιαίτερη μαζικότητα, παρόλα αυτά συνεχίζουν να συντηρούν νησίδες προφανούς αδικίας και εύλογης δυσφορίας εκ μέρους ορισμένων πολιτών οι οποίοι κατατάσσονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού.

Και τούτο επειδή δεν είναι δυνατόν, και ευλόγως, να γίνει αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο στερούνται την οικονομική ενίσχυση, αφού οι ίδιοι πληρούν όλες τις θεσπισμένες εκ του νόμου προϋποθέσεις, δεν τους χορηγήθηκε δε η οικονομική ενίσχυση είτε εξαιτίας κάποιου λάθους της Διοίκησης, το οποίο είχε ως συνέπεια την μη έγκαιρη εκταμίευση/καταβολή της σύνταξης κατά τον μήνα αναφοράς, (ασχέτως εάν η σύνταξη καταβλήθηκε αναδρομικά ακόμη και τον επόμενο μήνα), είτε εξαιτίας καθυστέρησης στην χορήγηση της αιτηθείσας σύνταξης/ καθυστέρηση έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης ή ανανέωσής της, κάτι για το οποίο, βεβαίως ουδεμία ευθύνη φέρουν οι ίδιοι.».

Στην επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών, ο ΣτΠ προτείνει διορθωτική διατύπωση τής διάταξης και καταλήγει ως εξής:

«Τούτων δοθέντων και προκειμένου να μην επαναληφθούν τα ίδια προβλήματα κατά τη χορήγηση και της νέας μόνιμης πλέον οικονομικής ενίσχυσης που θεσπίζεται με το πρόσφατο νομοσχέδιο ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την αναδιατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του νομοσχεδίου ώστε αυτή να διαμορφωθεί ως εξής: «Από το έτος 2025 και εφεξής θεσπίζεται ετήσια οικονομική ενίσχυση ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τους συνταξιούχους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στους οποίους καταβλήθηκε ή δικαιούνται κύρια σύνταξη γήρατος, ή θανάτου κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς».

Ομοίως προτείνεται και η αναδιατύπωση παραγράφου 2α του ίδιου άρθρου ως εξής: «Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 καταβάλλεται επίσης: α) Στους συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους καταβλήθηκε ή δικαιούνται κύρια σύνταξη αναπηρίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς».».

Επειδή η κυβέρνηση αγνόησε παντελώς την εισήγηση του ΣτΠ και δεν έλαβε υπόψη την ανωτέρω επιστολή, στις 30-6-2025 η Ανεξάρτητη Αρχή προέβη και στην έκδοση Δελτίου Τύπου, στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:

«Ο Συνήγορος του Πολίτη, με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ζητά να χορηγείται η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ -η οποία προβλέπεται στο άρθρο 72 πρόσφατα κατατεθέντος νομοσχεδίου για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής ισορροπίας (βλ. παρακάτω)-, σε όλους όσοι είναι δικαιούχοι σύνταξης κατά τον μήνα αναφοράς -και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια- έστω και εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν τους καταβλήθηκε εγκαίρως η σύνταξη που δικαιούνται. (…)

Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις συνταξιούχων αναπηρίας, οι οποίοι έχασαν την έκτακτη ενίσχυση επειδή τον μήνα αναφοράς, για κάποιο λόγο, (καθυστερήσεις Διοίκησης, ΚΕΠΑ κοκ) δεν είχε εκταμιευθεί η σύνταξη, έστω και εάν αυτή τους καταβλήθηκε τον επόμενο ή μεθεπόμενο μήνα, αναδρομικά. Ομοίως, στην ίδια θέση βρέθηκαν και άλλοι συνταξιούχοι, στους οποίους καταβαλλόταν κανονικά και απρόσκοπτα η σύνταξή τους, όμως εξαιτίας κάποιου τεχνικού προβλήματος, αυτή δεν εκταμιεύθηκε τον συγκεκριμένο, και μόνο, μήνα αναφοράς.».

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά την τροποποίηση της σχετικής διάταξης του άρθρου 72 του τότε νομοσχεδίου (ήδη ν. 5217/2025), προκειμένου δικαιούχοι του επιδόματος να είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους είτε καταβλήθηκε, είτε δικαιούνται κύρια σύνταξη κατά τον Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, έτσι ώστε να μην στερηθούν αδίκως την οικονομική ενίσχυση, η οποία να καταβάλλεται αναδρομικά εφόσον εκ των υστέρων λάβουν σύνταξη που αναδράμει στον μήνα αναφοράς.

Ουσιαστικά δηλαδή ο ΣτΠ, διαπιστώνοντας την άνιση μεταχείριση συνταξιούχων με όμοιες προϋποθέσεις κι επομένως άνιση μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων και αντισυνταγματικότητα, παρεμβαίνει προς διόρθωση της σχετικής διάταξης ώστε να είναι σύννομη και συνταγματική. Όμως η κυβέρνηση αγνόησε την Έκθεση (όπως και το Δελτίο Τύπου) της Ανεξάρτητης Αρχής και τη διάταξη όπως αρχικά είχε διατυπωθεί και επικριθεί.

Συμπερασματικά, η οικονομική ενίσχυση των 250 €, ενώ εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση ήδη από τον Απρίλιο 2025 και μάλιστα με πανηγυρικό τρόπο ωσάν να επιλύεται το ζήτημα τού καλπάζοντος πληθωρισμού και των χαμηλών συντάξεων στη χώρα μας, σχεδιάστηκε να δοθεί το πολύ σε 1.440.000 συνταξιούχους ενώ οι τελικά «ωφελούμενοι» τον Νοέμβριο του 2025, όπως αποδείξαμε ανωτέρω, θα είναι πολύ λιγότεροι. Συνεπώς, ουδόλως κρίνεται ικανοποιητικό μέτρο.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές ότι η διάκριση των συνταξιούχων (ηλικιακή και εισοδηματική) είναι κατάφωρα άδικη. Διότι, ακόμη και αυτοί που έχουν υψηλό ετήσιο εισόδημα ή περιουσία μεγαλύτερη των 300.000 €, δεν χάνουν την ιδιότητα του συνταξιούχου, δηλαδή τού επί δεκαετίες σκληρά εργαζόμενου, που απέδιδε υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, που είδε τη σύνταξή του να μειώνεται δραστικά κατά τη μνημονιακή περίοδο, που απώλεσε τη 13η και 14η σύνταξη, που «ατύχησε» να έχει μεγάλη προσωπική διαφορά, που φορτώθηκε το φόρο-«χαράτσι» της ΕΑΣ, αλλά και το 6% υπέρ υγείας και που τελικά, εντελώς νομίμως, εξήλθε στον συνταξιοδοτικό βίο προσδοκώντας σε μια αξιοπρεπή ζωή τού ιδίου και της οικογένειάς του.

