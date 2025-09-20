search
BUSINESS

20.09.2025 08:10

ALUMIL: Συμβάλλει στο έργο Senakw στο Βανκούβερ, αναδεικνύοντας ιστορία, βιωσιμότητα και σύγχρονη αρχιτεκτονική

20.09.2025 08:10
Industrial with ALUMIL Logo

Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σημαντικά έργα αστικής ανάπλασης στον Καναδά βρίσκεται σε εξέλιξη, επικεντρωμένο στην ιστορική αποκατάσταση της περιοχής όπου άλλοτε υπήρχε το χωριό Senakw των αυτοχθόνων Σκουάμις.

Το φιλόδοξο project αναδεικνύει τις αρχές της βιωσιμότητας και τον σεβασμό στην τοπική ιστορία, με την ALUMIL να συμμετέχει ενεργά, παρέχοντας προηγμένα συστήματα αλουμινίου για την κατασκευή των πρώτων πύργων.

Η περιοχή του Senakw κατέχει ιδιαίτερη πολιτιστική σημασία, καθώς εκεί ζούσαν οι Σκουάμις για αιώνες, πολύ πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων στο Βανκούβερ το 1791. Οι Σκουάμις εκδιώχθηκαν βίαια στις αρχές του 20ού αιώνα, γεγονός που αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για τον σχεδιασμό της σημερινής ανάπλασης.

Το έργο ξεχωρίζει για την καινοτομία του, καθώς συγχρηματοδοτείται τόσο από την κοινότητα των Σκουάμις όσο και από το συνταξιοδοτικό ταμείο του Καναδά, αποτελώντας παράδειγμα συνεργασίας για κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «Το όραμα πίσω από το Senakw είναι η δημιουργία ενός πολυεπίπεδου, ζωντανού τοπίου, με χώρους πρασίνου, ψυχαγωγίας και κοινωνικής συναναστροφής».

Η ανάπτυξη προχωρά σε τέσσερις φάσεις και περιλαμβάνει συνολικά 11 πύργους για κατοικίες και εμπορικές χρήσεις. Προς το παρόν ολοκληρώνεται η πρώτη φάση, με την παράδοση των τριών πύργων Mountain Towers.

Στους τρεις αυτούς πύργους έχουν τοποθετηθεί τα υψηλών προδιαγραφών συστήματα της ALUMIL, επιλεγμένα για την άρτια συνεργασία με τον developer. Η συμμετοχή της εταιρείας ενισχύει τη δέσμευση του έργου στη βιωσιμότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ποιοτική κατασκευή.

