Δύο τραυματίες από πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας – Εσπευμένα στο νοσοκομείο γυναίκα (Video/Photos)

Πτώση δέντρου σημειώθηκε στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας, το Σάββατο (20/9), από την οποία με βάση τις πρώτες πληροφορίες προέκυψαν δύο τραυματίες.

Ο ένας τραυματίας από την πτώση του δέντρου φέρει εκδορές στην πλάτη του, ενώ η δεύτερη τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, μέσω ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αιτία της πτώσης του δέντρου φαίνεται να υπήρξαν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

