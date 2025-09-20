Ιλάν Βόλκοφ: Συνελήφθη ο ισραηλινός μαέστρος που μίλησε για τη Γενοκτονία στη Γάζα (Video)

Ο διακεκριμένος Ισραηλινός μαέστρος Ιλάν Βόλκοφ, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα κάλεσε σε τερματισμό της Γενοκτονίας κατά τη διάρκεια μιας δημοφιλούς συναυλίας στο Λονδίνο, συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στα σύνορα της Γάζας.

Ο Ίλαν Βόλκοβ, μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του BBC Σκωτίας, ήταν ένας από τους τέσσερις ανθρώπους που συνελήφθησαν από την ισραηλινή αστυνομία την Παρασκευή κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στα σύνορα με τη Γάζα, κοντά στα όρια του Ισραήλ με τον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς ζητούσε τον τερματισμό της Γενοκτονίας. Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Βόλκοβ να οδηγείται από αστυνομικούς σε ένα περιπολικό. Καθώς τον απομακρύνουν οι αστυνομικοί, ο Βόλκοβ λέει: «Πρέπει να σταματήσουμε τη γενοκτονία τώρα. Καταστρέφει τις ζωές όλων. Σταματήστε το.»

Την περασμένη εβδομάδα, ο Βόλκοβ εκφώνησε έναν συγκινητικό λόγο στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, καταδικάζοντας τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας BBC Proms, ο Βόλκοβ είπε ότι κουβαλάει έναν «μεγάλο πόνο» και ότι δεν μπορούσε πλέον να παραμένει σιωπηλός για όσα συμβαίνουν στη χώρα του. «Κατάγομαι από το Ισραήλ και ζω εκεί. Το αγαπώ, είναι το σπίτι μου, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι φρικτό και τρομακτικό σε μια κλίμακα αδιανόητη», δήλωσε.

Είπε ότι χιλιάδες αθώοι Παλαιστίνιοι σκοτώνονται, Ισραηλινοί όμηροι κρατούνται σε φρικτές συνθήκες σχεδόν για δύο χρόνια, και πολιτικοί κρατούμενοι σαπίζουν στις φυλακές. «Ισραηλινοί – Εβραίοι και Παλαιστίνιοι – δεν θα μπορέσουν να το σταματήσουν μόνοι τους. Σας ζητώ όλους να κάνετε ό,τι είναι στο χέρι σας για να σταματήσει αυτή η τρέλα. Κάθε μικρή ενέργεια μετράει όσο οι κυβερνήσεις διστάζουν και περιμένουν. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συνεχιστεί άλλο· κάθε στιγμή που περνά θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια εκατομμυρίων.»

Ο Βόλκοβ γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ και διορίστηκε για πρώτη φορά ως κύριος μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας του BBC Σκωτίας σε ηλικία μόλις 26 ετών, πριν γίνει κύριος προσκεκλημένος μαέστρος το 2009.

Η σύλληψή του έρχεται καθώς ισραηλινά άρματα μάχης και μαχητικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν τη Γάζα, στόχο μιας νέας μεγάλης χερσαίας επίθεσης, αναγκάζοντας Παλαιστίνιους να διαφύγουν προς τα νότια.

