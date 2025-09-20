Κτηνωδία στην Κρέστενα Ηλείας: Πέταξαν ζωντανή ακρωτηριασμένη κατσίκα στην άκρη του δρόμου

Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, η κατσίκα που εγκαταλείφθηκε ακρωτηριασμένη μέσα σε βάτα, στην άκρη του δρόμου, στο φράγμα του Αλφειού, στην Κρέστενα Ηλείας.

Το ζώο, η οποία έχασε το πόδι του εξαιτίας παστουρώματος -της βάρβαρης πρακτικής δεσίματος των ποδιών ενός ζώου με σχοινιά, που διώκεται ποινικά στην Ελλάδα- εγκαταλείφθηκε αβοήθητο, ως «σκουπίδι».

Μπροστά σε αυτή την αδιανόητη αγριότητα βρέθηκε ο Διονύσης Λιαρομάτης, εθελοντής της Φιλοζωικής Κρέστενων «Νοιάζομαι», ο οποίος μετέφερε την κατσίκα σε κτηνίατρο, ώστε να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Η κατάσταση του άτυχου ζώου ήταν τόση άσχημη που άντεξε μόλις 38 ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 4830/2021 αναβάθμισε σε κακούργημα τις ποινές για την κακοποίηση ζώων.

Για το παστούρωμα και άλλες σοβαρές πράξεις κακοποίησης προβλέπεται ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματικά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνη: Χειροπέδες σε εφοριακό για χρηματισμό – Πήρε 1.000 ευρώ για «ματαιώσει» τη διαδικασία επιβολής προστίμου

Τραγωδία στη Γορτυνία: Κυνηγός σκότωσε 57χρονο – Τον πέρασε για αγριογούρουνο

«Τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου»: Όσα έγιναν στην επίσκεψη του Σενγκούν σε ελληνική ταβέρνα (Video)