20.09.2025 14:36

Κτηνωδία στην Κρέστενα Ηλείας: Πέταξαν ζωντανή ακρωτηριασμένη κατσίκα στην άκρη του δρόμου

20.09.2025 14:36
katsika

Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, η κατσίκα που εγκαταλείφθηκε ακρωτηριασμένη μέσα σε βάτα, στην άκρη του δρόμου, στο φράγμα του Αλφειού, στην Κρέστενα Ηλείας.

Το ζώο, η οποία έχασε το πόδι του εξαιτίας παστουρώματος -της βάρβαρης πρακτικής δεσίματος των ποδιών ενός ζώου με σχοινιά, που διώκεται ποινικά στην Ελλάδα- εγκαταλείφθηκε αβοήθητο, ως «σκουπίδι».

Μπροστά σε αυτή την αδιανόητη αγριότητα βρέθηκε ο Διονύσης Λιαρομάτης, εθελοντής της Φιλοζωικής Κρέστενων «Νοιάζομαι», ο οποίος μετέφερε την κατσίκα σε κτηνίατρο, ώστε να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

Η κατάσταση του άτυχου ζώου ήταν τόση άσχημη που άντεξε μόλις 38 ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος 4830/2021 αναβάθμισε σε κακούργημα τις ποινές για την κακοποίηση ζώων.

Για το παστούρωμα και άλλες σοβαρές πράξεις κακοποίησης προβλέπεται ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματικά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ.

