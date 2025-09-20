Βιντ Σερφ: «Θα υπάρξει χρήση και κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως και κάθε τεχνολογίας»

Οι συζητήσεις στις αίθουσες και τους διαδρόμους του 12ου Heidelberg Laureate Forum, της ετήσιας συνάντησης βραβευμένων επιστημόνων Πληροφορικής και Μαθηματικών με νέους ερευνητές, έχουν επικεντρωθεί στον καταιγισμό εξελίξεων που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο βραβευμένος με Turing Award το 2004 Βιντ Σερφ, αντιπρόεδρος της Google και ένας από τους «πατέρες» του Διαδικτύου, συμμετέχει στον θεσμό που οργανώνει το Heidelberg Laureate Forum Foundation στη Χαϊδελβέργη από τον πρώτο χρόνο, ωστόσο φέτος παρατηρεί και εκείνος το αυξημένο ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη.

«Όπως στο Διαδίκτυο και σε κάθε ισχυρή τεχνολογία, έτσι και στην τεχνητή νοημοσύνη θα υπάρξει χρήση και κατάχρηση», λέει χαρακτηριστικά κατά τη συνάντησή του με μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων από όλο τον κόσμο.

«Όλοι ανησυχούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τη δουλειά τους ή θα τους κάνει υπεράριθμους. Πρέπει να εστιάσουμε στα δυνατά, καλά πράγματα που μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη για εμάς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε χαζοί ή απερίσκεπτοι. Και είμαι αρκετά πεπεισμένος ότι εάν το κάνουμε αυτό, τότε θα έχουμε έναν ισχυρό σύμμαχο που θα δουλέψει καλύτερα μαζί μας από ό,τι ξεχωριστά. Οπότε είμαι πραγματικά πολύ θετικός απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και λιγότερο καχύποπτος», τονίζει. Φοράει το χαρακτηριστικό κοστούμι του (3-piece suit) και είναι προσιτός, ευγενικός και πολύ πρόθυμος να απαντήσει στον καταιγισμό ερωτήσεών μας.

Δεν παραλείπει πάντως να υπογραμμίσει ότι «παρόλο που είμαι επιστήμονας υπολογιστών, βρίσκω κάτι μυστηριώδες στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ικανή να κάνει πράγματα τόσο γρήγορα και με τέτοια ευκολία που αυτό αποτελεί έκπληξη. Ακόμα και τα λάθη που κάνει είναι αρκετά δημιουργικά. Αν δεν είσαι προσεκτικός, αυτό θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο». Όπως προσθέτει, «είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα μαθαίνει και στη συνέχεια εκφράζει το τι έχει μάθει» και παρομοιάζει αυτή τη διαδικασία με την εκμάθηση ποδηλάτου, όπου όλοι πέφτουμε και ξαφνικά μια μέρα ισορροπούμε «χωρίς να κατανοούμε τη στιγμή που το σώμα μας βρίσκει την ισορροπία στο ποδήλατο. Αυτό ονομάζεται μυική μνήμη. Πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι τόσο μυστηριώδες όσο η μυική μνήμη».

Για τον Βιντ Σερφ, είναι σημαντική η καλλιέργεια της κριτικής μας σκέψης. «Θα πρέπει να διδάξουμε τους ανθρώπους να σκέφτονται κριτικά και να αρχίσουμε από νωρίς. Οι νέοι άνθρωποι θα πρέπει να μάθουν να σκέφτονται κριτικά για το τι βλέπουν και ακούν και αυτό να αποτελέσει κανονική πρακτική».

Ο Βιντ Σερφ δημιούργησε μαζί με τον Ρόμπερτ Καν το πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP, το οποίο αποτελεί τη βάση του Ίντερνετ. «Το Ίντερνετ γίνεται όλο και πιο ασφαλές, παρόλο που δεν το πιστεύεις διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα», σχολιάζει και σπεύδει να διευκρινίσει: «Θέλω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου ότι, όταν μιλάω για το Ίντερνετ, εννοώ το βασικό σύστημα μετάδοσης, κάτι σαν το σύστημα των δρόμων. Νομίζω ότι το υπόλοιπο Ίντερνετ, το World Wide Web και οι εφαρμογές του, είναι σαν τα κτίρια δίπλα από τους δρόμους, με τα οποία δεν είχα καμία σχέση. Και δεν είχα ιδιαίτερη σχέση ούτε με τα οχήματα πάνω στους δρόμους. Αλλά οι άνθρωποι αποφάσισαν να φτιάξουν τα δικά τους αυτοκίνητα, φορτηγά και ποδήλατα, αποφάσισαν τι να μεταφέρουν, τι κτίρια να χτίσουν και έτσι εξελίχθηκε. Όμως, στις άκρες του Διαδικτύου, όπου βρίσκονται όλες οι εφαρμογές, εμφανίζονται συχνά και όλοι οι παράγοντες κινδύνου. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε εκεί».

Από την επανάσταση του διαδικτύου στο μονοπάτι της εξέλιξης

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ του ζητάει να συγκρίνει την επανάσταση που έφερε το Διαδίκτυο με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Σερφ τονίζει ότι η εξέλιξη του Ίντερνετ χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, η τεχνητή νοημοσύνη μετρά 70 χρόνια, αλλά η εξέλιξή της επιταχύνθηκε «δραματικά» τα τελευταία πέντε χρόνια. «Με την τεχνητή νοημοσύνη η αίσθηση είναι ότι το μονοπάτι της εξέλιξης είναι πιο γρήγορο».

Ο Βιντ Σερφ είναι αντιπρόεδρος και Chief Internet Evangelist στην Google, ωστόσο θέτει ως όρο της συνέντευξης Τύπου ότι δεν δέχεται ερωτήσεις για την Google, διευκρινίζοντας ότι οι απόψεις του είναι προσωπικές. Μιλάει ωστόσο για πολλά άλλα θέματα, όπως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να συμβάλλει στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Ο ίδιος είναι ευαισθητοποιημένος σε θέματα περιβαλλοντικά και έχει ιδρύσει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Ice Preservation Institute» με επίκεντρο τη μελέτη των παγετώνων της Ανταρκτικής και ιδιαίτερα του κολοσσιαίου παγετώνα Thwaites, ενδεχόμενη κατάρρευση του οποίου θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις για τη Γη.

Στη φετινή του ομιλία στο Heidelberg Laureate Forum ο Βιντ Σερφ επέλεξε να μιλήσει για ένα θέμα που δεν μπαίνει συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων: για το ψηφιακό υλικό που χάνεται με το πέρασμα των χρόνων. «Η ανησυχία μου είναι ότι τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να αποθηκεύσουμε την Ιστορία, δεν είναι πολύ ανθεκτικά στον ψηφιακό χώρο όσο έχουν υπάρξει στον αναλογικό», λέει περιγράφοντας γλαφυρά το πόσο δυσκολεύτηκε για να διαβάσει το περιεχόμενο μιας παλιάς δισκέτας του.

Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργήσει μια πρωτοβουλία με τίτλο «Digital Vellum», προκειμένου να τεθούν ζητήματα, όπως για πόσο καιρό πρέπει να διατηρείται το ψηφιακό υλικό και τα προγράμματα που το διαβάζουν, τι είδους μέσα αποθήκευσης πρέπει να κατασκευαστούν ώστε να αντέχουν στον χρόνο αλλά και τι νομικό πλαίσιο απαιτείται για όλα τα παραπάνω. Υπάρχουν εταιρείες που προσπαθούν να δημιουργήσουν μέσα αποθήκευσης από υλικό που να αντέχει στο χρόνο και ο Βιντ Σερφ υπενθυμίζει ότι ένα ακόμα μέσο αποθήκευσης πληροφορίας ανθεκτικό στον χρόνο είναι το DNA, «αλλιώς δεν θα άντεχε η ζωή για πολλά δισεκατομμύρια χρόνια».

