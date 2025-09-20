Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Ήταν ανώτερος, κέρδισε με… άγχος

Τη δεύτερη νίκη του τη τρέχουσα σεζόν στη Super League πανηγύρισε ο Βόλος, επικρατώντας με 2-1 του Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Χάρη στα γκολ των Λάμπρου (35΄) και Φορτούνα (72΄), η ομάδα της Μαγνησίας αύξησε σε 6 τους βαθμούς της. Οι Αρκάδες αφυπνίστηκαν στο β΄ μέρος, μείωσαν από το σημείο του πέναλτι στο 81ο λεπτό, μετά το αντικανονικό μαρκάρισμα του Κάργα στον Μακέντα, ενώ αν και έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα με τον Χαραλαμπόγλου στο 87΄, ο διαιτητής υπέδειξε οφσάιντ. Αυτή ήταν η 3η ήττα του Αστέρα Τρίπολης που παραμένει στον 1 βαθμό.

Ο Βόλος ήταν πιο κινητικός αμέσως μετά τη σέντρα, με την άμυνα των Αρκάδων ν’ αφήνει κενά. Στο 7ο λεπτό, ο Χουάνπι βρήκε τον Σάιντι Χάμουλιτς, αλλά το σουτ του μέσα στην περιοχή κατέληξε άουτ.

Σε αλλαγή προέβη νωρίς, μόλις στο 14ο λεπτό, ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης Σάββας Παντελίδης ρίχνοντας τον Μπαρτόλο στη θέση του τραυματία Μεντιέτα.

Στο 35ο λεπτό, ο επιθετικός του Βόλου Λάζαρος Λάμπρου έπιασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στην πλάτη του Σίπτσιτς, βρήκε το οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα του Αστέρα Τρίπολης, για το 1-0 της ομάδας της Μαγνησίας.

Στο 40ό λεπτό, ο Αστέρας απείλησε για ισοφάριση, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε εντυπωσιακά με το αριστερό χέρι το δυνατό σουτ του Καλτσά. Αυτή ήταν και η μοναδική τελική του Αστέρα στο α΄ μέρος εν συγκρίσει με 7 τελικές των γηπεδούχων.

Στο 44ο λεπτό, ο Βόλος έχασε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του, όταν μετά από λάθος του Ιβάνοφ, ο Σάιντ Χάμουλιτς έκλεψε την μπάλα, βγήκε τετ α τετ με τον Παπαδόπουλο, αλλά το τελείωμά του ήταν κακό και η μπάλα πέρασε άουτ από το αριστερό δοκάρι.

Στο β΄ μέρος, ο Βόλος έψαχνε το δεύτερο γκολ και βρέθηκε μία ανάσα από το 2-0, όταν Κόμπα πλάσαρε εντός της περιοχής, ο Παπαδόπουλος βρήκε την μπάλα με τον ώμο του, αλλά ο Ιβάνοφ έσωσε σωτήρια στη γραμμή, στο 59ο λεπτό.

Στο 64ο λεπτό, ο Χουάνπι έκανε το γύρισμα μετά την εκτέλεση φάουλ, ο Λάμπρου σούταρε, αλλά ο Παπαδόπουλος έδιωξε. Σε δεύτερο χρόνο ο Φορτούνα από εξαιρετική θέση έκανε το σουτ, με τον Σιλά να βάζει την κόντρα και να διώχνει σε κόρνερ.

Και παρά τη μία αλλαγή μετά την άλλη από τον Σάββα Παντελίδη, ο Βόλος διπλασίασε τα τέρματά του, όταν στο 72ο λεπτό, ο Κάργας έπιασε την κεφαλιά και ο Φορτούνα με προβολή από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Αστέρας μείωσε σε 2-1 από το σημείο του πέναλτι στο 81ο λεπτό, μετά το αντικανονικό μαρκάρισμα του Κάργα στον Μακέντα και μετά την παρέμβαση του VAR. Oι Αρκάδες έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα με τον Χαραλαμπόγλου στο 87΄, αλλά η φάση ελέγχθηκε από το VAR και δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πολυχρόνης (Πιερίας)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μαρτίνες, Kόμπα, Καργας – Μακέντα, Καλτσάς, Πομόνης, Φερνάντες

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Μαρτίνες (77΄ Ασεχνούν), Κόμπα, Λάμπρου (90΄ Μύγας), Τζόκα (90΄ Μπουζούκης), Χουάνπι, Χάμουλιτς

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Σίλα (76΄ Πομόνης), Φερνάντες, Γκονζάλες, Μουνιόθ, Καλτσάς (76΄ Χαραλάμπογλου), Μεντιέτα ((14΄ Μπαρτόλο), Κετού (64΄ Εμμανουηλίδης), Μακέντα

