21.09.2025 21:49

Χέρτζογκ: «Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους αποτελεί μια θλιβερή μέρα για όσους θέλουν την ειρήνη»

21.09.2025 21:49
isaac-herzog

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες αποτελεί μια «θλιβερή μέρα για όσους θέλουν την ειρήνη», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Αυτό δεν θα βοηθήσει κανέναν Παλαιστίνιο, δεν θα απελευθερώσει κανέναν όμηρο και δεν θα μας βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων» ανέφερε ο ενοχλημένος πρόεδρος του Ισραήλ.

«Θα ενισχύσει μόνο τις δυνάμεις του σκότους. Αυτή είναι μια θλιβερή μέρα για όσους αναζητούν την αληθινή ειρήνη» πρόσθεσε.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 22:56

