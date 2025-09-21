ΗΠΑ – Κηδεία Τσαρλι Κερκ: Χιλιάδες κόσμου στο στάδιο, τεράστιοι σταυροί και συναυλία – Ο Τραμπ θα εκφωνήσει επικήδειο (video)

Χιλιάδες πενθούντες συγκεντρώνονται στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα για την επιμνημόσυνη δέηση του δολοφονημένου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ντυμένοι στα κόκκινα, λευκά και μπλε, περνούν τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας για να αποτίσουν φόρο τιμής στον 31χρονο ιδρυτή του Turning Point USA, ο οποίος σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Live εικόνα:

Στην τελετή αναμένεται να δώσουν το «παρών» ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, καθώς και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, αναμένεται να μιλήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. «Δυο κουβέντες» αναμένεται να εκφωνήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το στάδιο, χωρητικότητας 63.000 θέσεων, έχει διακοσμηθεί με αμερικανικές σημαίες και γιγαντοοθόνες που προβάλλουν φωτογραφίες του Κερκ, ενώ χριστιανική ροκ μουσική συνοδεύει την τελετή. Σε κοντινή απόσταση έχει δημιουργηθεί χώρος υπερχείλισης για το πλήθος.

Η τελετή γίνεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να της αποδίδει την υψηλότερη βαθμίδα προστασίας, αντίστοιχη με αυτή μεγάλων εθνικών γεγονότων.

