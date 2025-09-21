Χειροπέδες σε γιο γνωστού πολιτικού – Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Χειροπέδες στον γιο γνωστού πολιτικού πέρασαν αστυνομικοί, το βράδυ της Παρασκευής, μετά από τυχαίο έλεγχο στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, πρόκειται για τον γιο γνωστού πολιτικού, που είχε διατελέσει υπουργός πολλές φορές στο παρελθόν, και σήμερα βρίσκεται στο προσκήνιο.

Στην κατοχή του νεαρού βρέθηκε σπρέι πιπεριού, το οποίο εμπίπτει στο νόμο περί οπλοφορίας, ενώ στην κατοχή του φίλου εντοπίστηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα για τη διαδικασία ταυτοποίησης και τον σχηματισμό δικογραφίας χωρίς να προβάλλουν αντίσταση.

Ο γιος του γνωστού πολιτικού είπε στους αστυνομικούς πως είχε το σπρέι για προστασία.

Διαβάστε επίσης:

Tραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο – Τραυματίστηκε σοβαρά ο 30χρονος φίλος του

Αργολίδα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Κουνούπι

Σοκ στη Βοιωτία: 62χρονη έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της