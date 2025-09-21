Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Πέραμο: Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στη περιοχή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά είναι σε εξέλιξη στη Νέα Πέραμο.
Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, πολύ κοντά σε κατοικίες και στο σημείο έχουν σπεύσει ήδη ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
Στο σημείο παραμένουν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, συνοδευόμενοι από 14 οχήματα.
Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα με το 112 για τους κατοίκους του οικισμού Νεράκι, να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να εκκενώσουν.
