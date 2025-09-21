Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Πέραμο: Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στη περιοχή

Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά είναι σε εξέλιξη στη Νέα Πέραμο.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, πολύ κοντά σε κατοικίες και στο σημείο έχουν σπεύσει ήδη ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Στο σημείο παραμένουν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, συνοδευόμενοι από 14 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δ.Ε. Νέας Περάμου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα με το 112 για τους κατοίκους του οικισμού Νεράκι, να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να εκκενώσουν.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νεράκι της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice September 21, 2025

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Τα 127 χιλιόμετρα ανά ώρα έφτασαν οι άνεμοι στη Πεντέλη -Πότε υποχωρούν

Σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις για τον Πάνο Ρούτσι και τον Ζακ Κωστόπουλο – Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα (video)

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας