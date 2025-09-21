search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 21:18
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

21.09.2025 20:50

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Live το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League

21.09.2025 20:50
olympiakos-panathinaikos

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πρώτο μεγάλο φετινό ντέρμπι της Super League.

Ενα ντέρμπι στο οποίο ο Ολυμπιακός προέρχεται από το απόλυτο στο πρωτάθλημα (3 στα 3), ενώ ο Παναθηναϊκός σε δύο αγώνες έχει μόλις ένα βαθμό (ισοπαλία με Λεβαδειακό) και θέλει πάση θυσία τη νίκη καθώς σε περίπτωση ήττας θα βρεθεί στο -11 (με ματς λιγότερο) μόλις στην 4η αγωνιστική. Στον πάγκο του «τριφυλλιού» κάνει ντεμπούτο ο Χρήστος Κόντης μετά την απομάκρυνση του Βιτόρια.

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χρήστος Κόντης για τον Παναθηναϊκό: Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ντέσερς.

Η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό: Τζολάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Κοστίνια, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Καμπελά, Ελ Καμπί.

Δείτε live την εξέλιξη του αγώνα με τις σημαντικότερες στιγμές:

12′ Δεν υπάρχει η μεγάλη φάση ακόμη στο ματς, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει πιο απειλητικός

4′ Πρωτη φάση για τον Παναθηναϊκό, ο Ντεσερς βγήκε μπροστά, αλλά ο Τζολάκης τον πρόλαβε

Αρχισε το ματς

