Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Live το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πρώτο μεγάλο φετινό ντέρμπι της Super League.

Ενα ντέρμπι στο οποίο ο Ολυμπιακός προέρχεται από το απόλυτο στο πρωτάθλημα (3 στα 3), ενώ ο Παναθηναϊκός σε δύο αγώνες έχει μόλις ένα βαθμό (ισοπαλία με Λεβαδειακό) και θέλει πάση θυσία τη νίκη καθώς σε περίπτωση ήττας θα βρεθεί στο -11 (με ματς λιγότερο) μόλις στην 4η αγωνιστική. Στον πάγκο του «τριφυλλιού» κάνει ντεμπούτο ο Χρήστος Κόντης μετά την απομάκρυνση του Βιτόρια.

Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χρήστος Κόντης για τον Παναθηναϊκό: Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ντέσερς.

Η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό: Τζολάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Κοστίνια, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Καμπελά, Ελ Καμπί.

Δείτε live την εξέλιξη του αγώνα με τις σημαντικότερες στιγμές:

12′ Δεν υπάρχει η μεγάλη φάση ακόμη στο ματς, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει πιο απειλητικός

4′ Πρωτη φάση για τον Παναθηναϊκό, ο Ντεσερς βγήκε μπροστά, αλλά ο Τζολάκης τον πρόλαβε

Αρχισε το ματς

Διαβάστε επίσης:

Formula 1: Περίπατος στο Μπακού για Φερστάπεν – Ο Πιάστρι είδε από το κινητό του τον αγώνα (Video)

Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με γκολ στο 87′

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 1-1: Έκαναν… σεφτέ στο πρωτάθλημα οι γηπεδούχοι