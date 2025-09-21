Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Live το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής Super League

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο πρώτο μεγάλο φετινό ντέρμπι της Super League.
Ενα ντέρμπι στο οποίο ο Ολυμπιακός προέρχεται από το απόλυτο στο πρωτάθλημα (3 στα 3), ενώ ο Παναθηναϊκός σε δύο αγώνες έχει μόλις ένα βαθμό (ισοπαλία με Λεβαδειακό) και θέλει πάση θυσία τη νίκη καθώς σε περίπτωση ήττας θα βρεθεί στο -11 (με ματς λιγότερο) μόλις στην 4η αγωνιστική. Στον πάγκο του «τριφυλλιού» κάνει ντεμπούτο ο Χρήστος Κόντης μετά την απομάκρυνση του Βιτόρια.
Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χρήστος Κόντης για τον Παναθηναϊκό: Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς, Ντέσερς.
Η ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό: Τζολάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Κοστίνια, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Καμπελά, Ελ Καμπί.
Δείτε live την εξέλιξη του αγώνα με τις σημαντικότερες στιγμές:
12′ Δεν υπάρχει η μεγάλη φάση ακόμη στο ματς, με τον Παναθηναϊκό να δείχνει πιο απειλητικός
4′ Πρωτη φάση για τον Παναθηναϊκό, ο Ντεσερς βγήκε μπροστά, αλλά ο Τζολάκης τον πρόλαβε
Αρχισε το ματς
