search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 18:29
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 17:12

Charlie Sheen: Μεξικανικό καρτέλ τον… έκοψε λόγω της τεράστιας κατανάλωσης κοκαΐνης που έκανε (video)

22.09.2025 17:12
charlie-sheen_2209_1920-1080_new
credit: AP

Ο Τσάρλι Σιν (Charlie Sheen) σόκαρε με τις αποκαλύψεις που έκανε στην εκπομπή «60 Minutes» της Αυστραλίας, όταν παραδέχτηκε ότι μεξικανικό καρτέλ τον… απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης λόγω της τεράστιας κατανάλωσης που έκανε.

«Το καρτέλ σε έκοψε;», ρώτησε η δημοσιογράφος Αμίλια Άνταμς (Amelia Adams) τον σταρ του «Two and a Half Men», σύμφωνα με τη Daily Mail. «Ναι, ναι», επιβεβαίωσε εκείνος. «Δεν είχαν ξαναδεί κάποιον να προμηθεύεται τέτοια ποσότητα», πρόσθεσε ο 60χρονος ηθοποιός, αναφερόμενος στα γραμμάρια που ζητούσε.

«Οι μόνοι άλλοι άνθρωποι στους οποίους παρέδιδαν τέτοια ποσότητα ήταν έμποροι. Νόμιζαν ότι διακινούσα κι εγώ παράλληλα».

Η Άνταμς τον ρώτησε στη συνέχεια αν ήταν «αλήθεια ότι (κάπνιζε) επτά γραμμάρια κρυσταλλικού crack». «Λοιπόν, ποτέ δεν την βάζαμε στη ζυγαριά», απάντησε ο Σιν. «Αλλά αυτή ήταν η ποσότητα που μαγειρευόταν για να πάρει αυτή τη μορφή».

Ο σταρ του «Platoon» ανέφερε ότι κάποια στιγμή αστειεύτηκε, λέγοντας πως «θα χρειαστεί μεγαλύτερη πίπα». «Είναι κάπως αστείο, έτσι δεν είναι;», ρώτησε την Άνταμς πριν παραδεχτεί ότι ήταν «τυχερός που ζει ακόμα».

Όπως αναφέρει το Page Six, η εξομολόγηση του Σιν έρχεται αφού μίλησε για το ταξίδι της νηφαλιότητάς του στο νέο του βιβλίο με τίτλο «The Book of Sheen».

Στο βιβλίο, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός απέδωσε στην κόρη του Σάμι (Sami) τα εύσημα για το ότι τον βοήθησε να κόψει τα ναρκωτικά και το αλκοόλ το 2017, μετά από δεκαετίες κατάχρησης. Αφηγήθηκε ένα περιστατικό που ήταν να παραλάβει τη Σάμι από ένα ραντεβού, αλλά έπρεπε να ζητήσει από έναν φίλο να οδηγήσει, αφού δεν μπορούσε να συνέλθει εγκαίρως.

«Η Σαμ ήταν πολύ ήσυχη», έγραψε ο Σιν. «Δεν χρειαζόμουν να είμαι μάντης για να ξέρω ακριβώς τι σκεφτόταν».

«Γιατί ο μπαμπάς δεν οδηγεί – πάλι;», υπέθεσε ότι σκεφτόταν η κόρη του. «Γιατί δεν είμαστε απλώς οι δυο μας στο αυτοκίνητο, όπως παλιά; Πότε θα έρθει αυτή η στιγμή; Πότε θα επιστρέψει ο μπαμπάς; Μου λείπει».

Ο σταρ του «Ferris Bueller’s Day Off» ισχυρίστηκε ότι υπήρχε «μόνο ένα πράγμα χειρότερο από το να προδίδει (τον εαυτό του) και αυτό ήταν να αποτυγχάνει με τα παιδιά του». Θυμήθηκε ότι την επόμενη μέρα είχε καταναλώσει «δύο Valium και (ήπιε) τρεις μπίρες», αλλά τότε ήταν η στιγμή που έκοψε τις καταχρήσεις.

Ο Σιν έχει δύο κόρες, τη Σάμι και τη Λόλα, με την πρώην σύζυγό του Ντενίζ Ρίτσαρντς (Denise Richards).

Η Σάμι, που διατηρεί λογαριασμό στο OnlyFans, είναι αποξενωμένη από τον διάσημο πατέρα της και είχε παραδεχτεί τον Απρίλιο ότι «τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής (της)» ήταν «αρκετά άσχημα».

Διαβάστε επίσης:

Στάθης Μαντζώρος: «Έγινε θαύμα, η Παναγία τον έσωσε» λέει ο πατέρας του (Video)

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ – Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

Η Τζολί… ντρέπεται για τις ΗΠΑ: «Αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mig-31-syria-top
ΚΟΣΜΟΣ

Μέτωπο 40 χωρών-μέλη του ΟΗΕ κατά της Ρωσίας – Στηρίζουν την Εσθονία για τις φερόμενες παραβιάσεις

famellos mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίκαιρη ερώτηση Φάμελλου προς Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια

gaza 66510- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Δύο νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

trump starmer
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τριγμοί με ΗΠΑ λόγω Παλαιστίνης

anthropos-ton-petralonon_2209_1460-820_new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Άνθρωπος των Πετραλώνων: Νέα μελέτη τον τοποθετεί στα 286.000 χρόνια – Αντιπαράθεση του ΥΠΠΟ με το ΑΠΘ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

vietnam1
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Βιετνάμ κέρδισε τη «ρωσική Eurovision» - Απέσυραν την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 18:28
mig-31-syria-top
ΚΟΣΜΟΣ

Μέτωπο 40 χωρών-μέλη του ΟΗΕ κατά της Ρωσίας – Στηρίζουν την Εσθονία για τις φερόμενες παραβιάσεις

famellos mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίκαιρη ερώτηση Φάμελλου προς Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια

gaza 66510- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ώρα μηδέν για τη Γάζα: Δύο νοσοκομεία αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω των σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών

1 / 3