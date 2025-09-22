Charlie Sheen: Μεξικανικό καρτέλ τον… έκοψε λόγω της τεράστιας κατανάλωσης κοκαΐνης που έκανε (video)

Ο Τσάρλι Σιν (Charlie Sheen) σόκαρε με τις αποκαλύψεις που έκανε στην εκπομπή «60 Minutes» της Αυστραλίας, όταν παραδέχτηκε ότι μεξικανικό καρτέλ τον… απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης λόγω της τεράστιας κατανάλωσης που έκανε.

«Το καρτέλ σε έκοψε;», ρώτησε η δημοσιογράφος Αμίλια Άνταμς (Amelia Adams) τον σταρ του «Two and a Half Men», σύμφωνα με τη Daily Mail. «Ναι, ναι», επιβεβαίωσε εκείνος. «Δεν είχαν ξαναδεί κάποιον να προμηθεύεται τέτοια ποσότητα», πρόσθεσε ο 60χρονος ηθοποιός, αναφερόμενος στα γραμμάρια που ζητούσε.

«Οι μόνοι άλλοι άνθρωποι στους οποίους παρέδιδαν τέτοια ποσότητα ήταν έμποροι. Νόμιζαν ότι διακινούσα κι εγώ παράλληλα».

Η Άνταμς τον ρώτησε στη συνέχεια αν ήταν «αλήθεια ότι (κάπνιζε) επτά γραμμάρια κρυσταλλικού crack». «Λοιπόν, ποτέ δεν την βάζαμε στη ζυγαριά», απάντησε ο Σιν. «Αλλά αυτή ήταν η ποσότητα που μαγειρευόταν για να πάρει αυτή τη μορφή».

Ο σταρ του «Platoon» ανέφερε ότι κάποια στιγμή αστειεύτηκε, λέγοντας πως «θα χρειαστεί μεγαλύτερη πίπα». «Είναι κάπως αστείο, έτσι δεν είναι;», ρώτησε την Άνταμς πριν παραδεχτεί ότι ήταν «τυχερός που ζει ακόμα».

Όπως αναφέρει το Page Six, η εξομολόγηση του Σιν έρχεται αφού μίλησε για το ταξίδι της νηφαλιότητάς του στο νέο του βιβλίο με τίτλο «The Book of Sheen».

Στο βιβλίο, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός απέδωσε στην κόρη του Σάμι (Sami) τα εύσημα για το ότι τον βοήθησε να κόψει τα ναρκωτικά και το αλκοόλ το 2017, μετά από δεκαετίες κατάχρησης. Αφηγήθηκε ένα περιστατικό που ήταν να παραλάβει τη Σάμι από ένα ραντεβού, αλλά έπρεπε να ζητήσει από έναν φίλο να οδηγήσει, αφού δεν μπορούσε να συνέλθει εγκαίρως.

«Η Σαμ ήταν πολύ ήσυχη», έγραψε ο Σιν. «Δεν χρειαζόμουν να είμαι μάντης για να ξέρω ακριβώς τι σκεφτόταν».

«Γιατί ο μπαμπάς δεν οδηγεί – πάλι;», υπέθεσε ότι σκεφτόταν η κόρη του. «Γιατί δεν είμαστε απλώς οι δυο μας στο αυτοκίνητο, όπως παλιά; Πότε θα έρθει αυτή η στιγμή; Πότε θα επιστρέψει ο μπαμπάς; Μου λείπει».

Ο σταρ του «Ferris Bueller’s Day Off» ισχυρίστηκε ότι υπήρχε «μόνο ένα πράγμα χειρότερο από το να προδίδει (τον εαυτό του) και αυτό ήταν να αποτυγχάνει με τα παιδιά του». Θυμήθηκε ότι την επόμενη μέρα είχε καταναλώσει «δύο Valium και (ήπιε) τρεις μπίρες», αλλά τότε ήταν η στιγμή που έκοψε τις καταχρήσεις.

Ο Σιν έχει δύο κόρες, τη Σάμι και τη Λόλα, με την πρώην σύζυγό του Ντενίζ Ρίτσαρντς (Denise Richards).

Η Σάμι, που διατηρεί λογαριασμό στο OnlyFans, είναι αποξενωμένη από τον διάσημο πατέρα της και είχε παραδεχτεί τον Απρίλιο ότι «τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής (της)» ήταν «αρκετά άσχημα».

