ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

22.09.2025 16:56

Διαγράφεται από τη ΝΙΚΗ ο Βρεττός, «κοιτάζει» προς ΝΔ 

22.09.2025 16:56
vrettos_niki_new

Τις επόμενες ώρες τελικά αναμένεται να ληφθεί η απόφαση της επιτροπής δεοντολογίας του κόμματος ΝΙΚΗ για τον βουλευτή Ν. Βρεττό, ο οποίος σε πρόσφατη ψηφοφορία στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ψήφισε τον προτεινόμενο, από την ΝΔ πρόεδρο, γεγονός που προκάλεσε εσωκομματικές τριβές.

Η πρώτη αντίδραση της ηγεσίας ήταν να διαγραφεί άμεσα από το κόμμα, με δεδομένο πως μια τέτοια κίνηση  βλάπτει την εικόνα του κόμματος. Τελικά, επικράτησαν  δεύτερες σκέψεις, να συνεδριάσει η επιτροπή δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής.

Οι πληροφορίες, αναφέρουν ότι είναι σχεδόν βέβαιη η διαγραφή του βουλευτή, αφού θα τουν χρεώσουν και κάποιες άλλες κινήσεις, όπως λένε πηγές από το κόμμα. Ο βουλευτής κρατά κλειστά τα χαρτιά του, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθεί, παρά του ότι ορισμένοι θεωρούν “σίγουρο” πως θα κατηφορίσει προς την Πειραιώς. Ο χρόνος θα δείξει…  

