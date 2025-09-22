Διαγράφεται από τη ΝΙΚΗ ο Βρεττός, «κοιτάζει» προς ΝΔ 

Τις επόμενες ώρες τελικά αναμένεται να ληφθεί η απόφαση της επιτροπής δεοντολογίας του κόμματος ΝΙΚΗ για τον βουλευτή Ν. Βρεττό, ο οποίος σε πρόσφατη ψηφοφορία στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ψήφισε τον προτεινόμενο, από την ΝΔ πρόεδρο, γεγονός που προκάλεσε εσωκομματικές τριβές.

Η πρώτη αντίδραση της ηγεσίας ήταν να διαγραφεί άμεσα από το κόμμα, με δεδομένο πως μια τέτοια κίνηση βλάπτει την εικόνα του κόμματος. Τελικά, επικράτησαν δεύτερες σκέψεις, να συνεδριάσει η επιτροπή δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής.

Οι πληροφορίες, αναφέρουν ότι είναι σχεδόν βέβαιη η διαγραφή του βουλευτή, αφού θα τουν χρεώσουν και κάποιες άλλες κινήσεις, όπως λένε πηγές από το κόμμα. Ο βουλευτής κρατά κλειστά τα χαρτιά του, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθεί, παρά του ότι ορισμένοι θεωρούν “σίγουρο” πως θα κατηφορίσει προς την Πειραιώς. Ο χρόνος θα δείξει…

