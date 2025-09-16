Νίκη: Χαμός και… αποκεφαλισμός Βρεττού από την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με επεισοδιακό τρόπο άρχισε η συμμετοχή της Νίκης στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς με το «καλημέρα» άλλαξε τον βουλευτή της, Νίκο Βρεττό, ο οποίος και υπερψήφισε τον Ανδρέα Νικολακόπουλο για πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο βουλευτής εξήγησε ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα της πλειοψηφίας να ορίσει δικό της πρόεδρο, αν και διαφώνησε με το μονοκομματικό προεδρείο. Ωστόσο, στη Νίκη δεν είδαν με καθόλου καλό μάτι τη στάση του κ. Βρεττού, οπότε τον απέσυρε από την Επιτροπή και τον παρέπεμψε στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής «καθώς η από μέρους του αγνόηση της γραμμής του Κινήματος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε συνέχεια προηγούμενων διαφοροποιήσεών του το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμα νομοσχέδια και θέματα που αντιμετώπισε».

Αναλυτικά, η Νίκη ανακοίνωσε ότι «με απόφαση του Βουλευτηρίου της ΝΙΚΗΣ ο κ. Βρεττός απομακρύνεται από την Εξεταστική Επιτροπή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την σημερινή αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε “γιατί η ΝΔ έχει το δικαιώμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής”.

Παράλληλα, για την ανωτέρω συμπεριφορά του, κινείται άμεσα η οριζόμενη από το Καταστατικό διαδικασία, για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής, καθώς η από μέρους του αγνόηση της γραμμής του Κινήματος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε συνέχεια προηγούμενων διαφοροποιήσεών του το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμα νομοσχέδια και θέματα που αντιμετώπισε. Η ΝΙΚΗ θεωρεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγκλημα κατά της Πατρίδας μας και εγκληματική οργάνωση όσους συμμετείχαν ή συγκαλύπτουν αυτό.

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι χώρος για πολιτικάντικα παιχνίδια. Είναι πεδίο μάχης για να σωθεί η Πατρίδα μας από τους κακοποιητές της».

