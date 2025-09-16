Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος «πονοκέφαλος» με τη Σεμερτζίδου, «πολεμικό κλίμα» με το «καλημέρα» στην Εξεταστική

Περίπου την ώρα που στη Βουλή πραγματοποιείτο η πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες – γνωστή ως Αρχή για την καταπολέμηση του «μαύρου χρήματος» – έστελνε «ραβασάκι» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμά της για την υπόθεση της πρώην πολιτεύτριας της Ν.Δ. Πόπης Σεμερτζίδου, του συντρόφου της και κοντινών προσώπων τους.

Επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων θα… βασανίζει για πολύ καιρό ακόμα την κυβέρνηση και τη Ν.Δ., οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία τεσσάρων προσώπων για ποσό τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 οι ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις συνολικά 2,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, δεσμεύτηκαν μια Ferrari και μια Porche, καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά, αλλά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Η ίδια η κ. Σεμερτζίδου, η οποία ήταν μέχρι πρόσφατα Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Ν.Δ., μιλώντας στο Mega, άφησε να εννοηθεί ότι έχει πέσει θύμα σκευωρίας, καθώς, όπως είπε, «θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Δεν ήμασταν από τους εμπλεκόμενους με τα 1,7 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκαν, δεν είχαμε δικαστεί. Αυτοί που δικάστηκαν έμπλεξαν και τα δικά μας ονόματα, ενώ δεν είχαμε καμία σχέση». Ωστόσο, η κίνηση της Αρχής μόνο ευχάριστη δεν είναι για την κυβέρνηση καθώς επιτείνει την αίσθηση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αμιγώς γαλάζιο.

Πηγές από το κυβερνών κόμμα αισιοδοξούν ότι από το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής – που θα ερευνήσει τα… πεπραγμένα του «αμαρτωλού» οργανισμού από το 1998 και εντεύθεν – θα προκύψουν ευθύνες και για τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και ιδίως για το ΠΑΣΟΚ (ο εισηγητής της Ν.Δ. Μακάριος Λαζαρίδης είπε ότι «περιμένουν πολλές εκπλήξεις το ΠΑΣΟΚ»). Ωστόσο, ομολογούν ότι μέχρι στιγμής τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης σχετίζονται όλα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με το κυβερνών κόμμα και ότι ακόμα κι αν βρεθούν εμπλεκόμενοι κι από άλλα κόμματα, «η ζημιά που έχει γίνει είναι μεγάλη».

Επίσης, με το… καλημέρα, άρχισαν οι συγκρούσεις στην Εξεταστική: μπορεί ο πρόεδρός της, Ανδρέας Νικολακόπουλος, να «τσίμπησε» και την ψήφο της Νίκης, ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης «βγήκαν στα κάγκελα» για την άρνηση της Ν.Δ. για διακομματικό προεδρείο (αντιπρόεδρος εξελέγη η Μαρία Συρεγγέλα και γραμματέας η Ιωάννα Λυτρίβη), με την πλειοψηφία να ισχυρίζεται ότι, όπως οι διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, έτσι και η Εξεταστική θα έχει προεδρείο από το κυβερνών κόμμα. Ενδεικτική του κλίματος ήταν η δήλωση της Μιλένας Αποστολάκη: «Ό,τι και να μεθοδεύσει το Μαξίμου, η γαλάζια εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί».

Η κυβέρνηση προτίθεται φυσικά να ρίξει βάρος στις περιόδους κατά τις οποίες η ίδια ήταν στην αντιπολίτευση – κάτι που αναμένεται να πυροδοτήσει μεγάλες εντάσεις, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το «μαρμαρένιο αλώνι» της Επιτροπής θα είναι οι μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν με το κάθε κόμμα να θέλει να εκμαιεύσει το ισχυρότερο δυνατό αποτέλεσμα/εντύπωση, αφού οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι ανοιχτές. Δεν είναι τυχαίο ότι στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος έκανε λόγο για τη «σκηνοθεσία» των εργασιών της Επιτροπής, ώστε να έχουν το θετικότερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Ν.Δ.

Πάντως, το πραγματικό άγχος έγκειται στο να μην «σκάσει» σύντομα νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο, καθώς εκτιμάται ότι η ζημιά μετά θα είναι ανήκεστος – ιδίως αν από τη δικογραφία προκύπτει η ανάγκη διερεύνησης ποινικών ευθυνών βουλευτών. Από τη Ν.Δ. διαμηνύεται πάντως ότι θα συναινέσει σε άρσεις ασυλίας, αν και όλα αυτά λέγονται σε… θεωρητικό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης:

Συγχαρητήρια Εθνική Ελλάδας! Η ΕΚΟ πανηγυρίζει μαζί σας τη μεγάλη επιτυχία στο FIBA EuroBasket 2025

Ξυλοδαρμός οδηγού τρόλεϊ στον Πειραιά: Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης της επίθεσης (video)

Πάτρα – ανατροπή: Την αποφυλάκιση των δύο νέων προτείνει η εισαγγελέας – Αναμένεται η απόφαση του ανακριτή