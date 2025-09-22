Δημήτρης Λυμπεριάδης: Νέα αναβολή στη δίκη του διευθυντή καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για το «φακελάκι»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε αναβολή οδηγήθηκε, ξανά μετά από αίτημα του κατηγορούμενου, η δίκη ενώπιον του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Δημήτρη Λυμπεριάδη, για την υπόθεση χρηματισμού του, από συγγενή ασθενούς.
Η δίκη αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2026 καθώς η υπεράσπιση του καρδιοχειρουργού, που κατηγορείται για δωροληψία, επικαλέστηκε λόγους υγείας. Σύμφωνα με έγγραφο που προσκομίστηκε στο δικαστήριο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, ο καρδιοχειρουργός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος. Στο δικαστήριο βρέθηκε η αδερφή του κατηγορούμενου η οποία κατέθεσε, ότι ο καρδιοχειρουργός είναι χρόνιος καρδιοπαθής.
Η πλευρά της γυναίκας που κατήγγειλε τον γιατρό, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσγειωμένα χρήματα 3.000 ευρώ, είπε στο δικαστήριο πως θεωρεί «προσχηματικό τον λόγο αναβολής», ζητώντας να διερευνηθεί αν όντως ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται.
Μάλιστα, όταν ο συνήγορος Προς Υποστήριξη της Κατηγορίας είπε ότι την προηγούμενη φορά ο γιατρός προσκόμισε έγγραφο του ΚΑΤ, επικαλούμενος πτώση από καρέκλα, ο συνήγορος υπεράσπισης απάντησε ότι η πτώση οφειλόταν σε καρδιολογικά προβλήματα.
Η αναβολή της δίκης δόθηκε μετά από την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα του γιατρού.
Διαβάστε επίσης:
Πάτρα: Ελεύθεροι υπό όρους οι τρεις ανήλικοι που ξυλοκόπησαν τον 15χρονο
Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο τους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε για τις 2 Μαρτίου 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης των 105 κατηγορούμενων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.