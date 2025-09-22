Δημήτρης Λυμπεριάδης: Νέα αναβολή στη δίκη του διευθυντή καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για το «φακελάκι»

Σε αναβολή οδηγήθηκε, ξανά μετά από αίτημα του κατηγορούμενου, η δίκη ενώπιον του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Δημήτρη Λυμπεριάδη, για την υπόθεση χρηματισμού του, από συγγενή ασθενούς.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2026 καθώς η υπεράσπιση του καρδιοχειρουργού, που κατηγορείται για δωροληψία, επικαλέστηκε λόγους υγείας. Σύμφωνα με έγγραφο που προσκομίστηκε στο δικαστήριο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, ο καρδιοχειρουργός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος. Στο δικαστήριο βρέθηκε η αδερφή του κατηγορούμενου η οποία κατέθεσε, ότι ο καρδιοχειρουργός είναι χρόνιος καρδιοπαθής.

Η πλευρά της γυναίκας που κατήγγειλε τον γιατρό, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσγειωμένα χρήματα 3.000 ευρώ, είπε στο δικαστήριο πως θεωρεί «προσχηματικό τον λόγο αναβολής», ζητώντας να διερευνηθεί αν όντως ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται.

Μάλιστα, όταν ο συνήγορος Προς Υποστήριξη της Κατηγορίας είπε ότι την προηγούμενη φορά ο γιατρός προσκόμισε έγγραφο του ΚΑΤ, επικαλούμενος πτώση από καρέκλα, ο συνήγορος υπεράσπισης απάντησε ότι η πτώση οφειλόταν σε καρδιολογικά προβλήματα.

Η αναβολή της δίκης δόθηκε μετά από την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα του γιατρού.

