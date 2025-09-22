search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 16:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 15:19

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Νέα αναβολή στη δίκη του διευθυντή καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για το «φακελάκι»

22.09.2025 15:19
Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)

Σε αναβολή οδηγήθηκε, ξανά μετά από αίτημα του κατηγορούμενου, η δίκη ενώπιον του Αυτοφώρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Δημήτρη Λυμπεριάδη, για την υπόθεση χρηματισμού του, από συγγενή ασθενούς.

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 27 Ιανουαρίου 2026 καθώς η υπεράσπιση του καρδιοχειρουργού, που κατηγορείται για δωροληψία, επικαλέστηκε λόγους υγείας. Σύμφωνα με έγγραφο που προσκομίστηκε στο δικαστήριο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Αγία Όλγα, ο καρδιοχειρουργός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω καρδιολογικού προβλήματος. Στο δικαστήριο βρέθηκε η αδερφή του κατηγορούμενου η οποία κατέθεσε, ότι ο καρδιοχειρουργός είναι χρόνιος καρδιοπαθής

Η πλευρά της γυναίκας που κατήγγειλε τον γιατρό, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσγειωμένα χρήματα 3.000 ευρώ, είπε στο δικαστήριο πως θεωρεί «προσχηματικό τον λόγο αναβολής», ζητώντας να διερευνηθεί αν όντως ο κατηγορούμενος  νοσηλεύεται.

Μάλιστα, όταν ο συνήγορος Προς Υποστήριξη της Κατηγορίας είπε ότι την προηγούμενη φορά ο γιατρός προσκόμισε έγγραφο του ΚΑΤ, επικαλούμενος πτώση από καρέκλα, ο συνήγορος υπεράσπισης απάντησε ότι η πτώση οφειλόταν σε καρδιολογικά προβλήματα.

Η αναβολή της δίκης δόθηκε μετά από την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα του γιατρού.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Ελεύθεροι υπό όρους οι τρεις ανήλικοι που ξυλοκόπησαν τον 15χρονο

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο τους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε για τις 2 Μαρτίου 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης των 105 κατηγορούμενων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poutin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» Πούτιν: «Έτοιμη η Μόσχα να απαντήσει σε οποιαδήποτε απειλή» – Φόβοι για νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών

Christian – Horner
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Παρελθόν από τη Red Bull ο Christian Horner

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη (video)

doukas-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Στο πλευρό του Ρούτσι ο Δούκας: «Αναφαίρετο δικαίωμά η εκταφή της σορού του παιδιού του»

kasselakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέφανος Κασσελάκης: Καμία συνεργασία με κόμματα που χρεοκόπησαν την Ελλάδα και συγκάλυψαν εγκλήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 16:22
poutin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» Πούτιν: «Έτοιμη η Μόσχα να απαντήσει σε οποιαδήποτε απειλή» – Φόβοι για νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών

Christian – Horner
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Παρελθόν από τη Red Bull ο Christian Horner

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη (video)

1 / 3