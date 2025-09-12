Δημήτρης Λυμπεριάδης: Αναβλήθηκε η δίκη του διευθυντή καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου για το «φακελάκι» γιατί υπέστη… κάκωση στη μέση του

Για τις 22 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου, Δημήτρη Λυμπεριάδη για το επίμαχο «φακελάκι».

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο κατηγορούμενος υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα και πρέπει να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία.

Ο ίδιος ήταν να βρεθεί σήμερα στο εδώλιο προκειμένου να δικαστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Μετά από καταγγελία συζύγου ασθενούς, οι αστυνομικοί του έστησαν παγίδα με προσημειωμένα χαρτονομίσματα και τον συνέλαβαν, με αποτέλεσμα ο γιατρός να κατηγορείται για δωροληψία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο σύζυγός της, την πλησίασε με το πρόσχημα της ενημέρωσης για την πορεία υγείας του δικού της ανθρώπου και της ζήτησε, σύμφωνα με την καταγγελία της, 5.000 ευρώ, προκειμένου να τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης και αποθεραπείας μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ προανακριτικά στην αστυνομία φέρεται να υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά ήταν νόμιμα. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως τα χρήματα που βρέθηκαν πάνω του τα έδωσε η γυναίκα χωρίς ο ίδιος να τα απαιτήσει.

Σημειώνεται πως ο γιατρός έχει αντίστοιχο ποινικό ιστορικό αφού έχει επίσης καταδικαστεί για δωροληψία, για φακελάκι που φέρεται να απαίτησε και να πήρε από ασθενή του.

Είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή και εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής ενώπιον του δεύτερου βαθμού.

