ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

22.09.2025 14:18

ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

22.09.2025 14:18
business

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

  • λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες,
  • συνολικό όφελος: 1.118 ευρώ τον μήνα/13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο,
  • προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού, μετά τη λήξη του προγράμματος.

Αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία είναι η εξής:

  • Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση
  • Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ
  • Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο
  • Πριν από την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής)
  • Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

