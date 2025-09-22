ΔΥΠΑ: 100% επιδότηση μισθών για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:
Αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία είναι η εξής:
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Διαβάστε επίσης:
Στουρνάρας: «Θα χρεοκοπήσουμε αν αυξήσουμε μισθούς χωρίς αντίκρισμα παραγωγικότητας»
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή (26/9)
Συντάξεις χηρείας: Η κυβέρνηση αναβάλλει τις αποφάσεις, ανασφάλεια στους δικαιούχους
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.