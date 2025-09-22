Στουρνάρας: «Θα χρεοκοπήσουμε αν αυξήσουμε μισθούς χωρίς αντίκρισμα παραγωγικότητας»

Για κίνδυνο χρεοκοπίας μίλησε ο Γιάννης Στουρνάρας σε περίπτωση που η αύξηση μισθών δεν αυξήσει και την παραγωγικότητα.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, είπε αρχικά πως η Ελλάδα «αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη».

«Δημοσιονομικά ξεχάσαμε το κακό παρελθόν, πρέπει πλέον να δώσουμε έμφαση στις μεταρρυθμίσεις. Συνολικά πηγαίνουμε καλά, δεν λέω ότι πάμε τέλεια, αλλά το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού. Η μεγάλη πρόοδος στα έσοδα δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο και η Κομισιόν δίνει το οκ ένα μέρος να αναδιανεμηθεί στους πολίτες. Δέκα μονάδες το χρόνο μειώνουμε το χρέος, αυτή είναι η σημαντικότερη επιτυχία», είπε ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Εάν ξαναμοιράσει το χρέος με επιταγές στον λαό ο πρωθυπουργός, θα βρεθούμε όπου ήμασταν το 2010. Η αναδιανομή του φόρου εισοδήματος αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική στην τσέπη του κάθε νοικοκυριού από τυχόν μείωση ΦΠΑ», υπογράμμισε.

Ο Γ. Στουρνάρας σημείωσε πως για τον πληθωρισμό περιμένουν να φτάσει το 2,6% το 2026 και το 2,4% το 2027.

Προειδοποίησε ωστόσο πως οι επενδύσεις και η παραγωγικότητα είναι κρίσιμα για να συνεχιστεί η θετική οικονομική τροχιά της χώρας

«Όταν οι επενδύσεις υστερούν, σημαίνει υστερεί η παραγωγικότητα και τα πραγματικά εισοδήματα, υπάρχει αλληλουχία. Λόγω της κρίσης πέσαμε πολύ χαμηλά σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Τώρα συγκλίνουμε σιγά-σιγά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με ρυθμό 1,5%. Αν αυξήσουμε 30% τον μισθό αύριο, θα χρεοκοπήσουμε. Θέλω να πω, δεν μπορείς να αυξάνεις τους μισθούς σε μια χώρα ,αν δεν αυξάνεις πρώτα την παραγωγικότητα.

Ως προς τον κατώτατο μισθό, δήλωσε ότι σε όλα τα κράτη αυτός έχει και στοιχεία κρατικής παρέμβασης. «Αν δεν ίσχυε αυτό, ίσως να ήταν χαμηλότερος από σήμερα. Δεν σημαίνει ότι το κράτος όμως καθορίζει όλους τους μισθούς, είναι άλλο πράγμα ο κατώτατος και άλλο ο μέσος μισθός».

«Δυστυχώς δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Για να μπορούμε να δώσουμε αυξήσεις μισθών, θα πρέπει να υπάρχει αντίκρισμα παραγωγικότητας. Αν δεν υπάρχει αντίκρισμα, θα κλείσουν οι επιχειρήσεις, θα αυξηθεί η ανεργία, όπως είχε γίνει και παλιά. Εμείς την περάσαμε τη φάση αυτή ως Ελλάδα. Δώσαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο παρελθόν, με αποτέλεσμα την περίοδο αυτή να έχουμε τον χειρότερο συνδυασμό: χαμηλότερη ανάπτυξη από την υπόλοιπη Ευρώπη και υψηλότερο πληθωρισμό. Σήμερα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα» είπε ακόμη.

«Για το 2025 προβλέπεται πληθωρισμός 3,1%, με σταδιακή αποκλιμάκωση – 2,6% το 2026 και 2,4% το 2027. Οι τιμές αυξήθηκαν παγκόσμια, δημιουργήθηκε πρόβλημα μετά την πανδημία στις αλυσίδες, μετά η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, έκτοτε όμως ο πληθωρισμός πέφτει σταδιακά. Αυτό αντιμετωπίζεται μόνο με αύξηση μισθών, όπως και η ακρίβεια».

