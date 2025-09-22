Συντάξεις χηρείας: Η κυβέρνηση αναβάλλει τις αποφάσεις, ανασφάλεια στους δικαιούχους

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις σε συντάξεις, εργόσημο, πλασματικά έτη και παροχές σε χρήμα, φαίνεται να οδηγείται από αναβολή σε αναβολή. Παρά τις εξαγγελίες για κατάθεση στη Βουλή στις αρχές του καλοκαιριού, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφής χρονοδιάγραμμα για ψήφισή του, αφήνοντας χιλιάδες ασφαλισμένους, συνταξιούχους και δικαιούχους συντάξεων χηρείας σε μια κατάσταση αβεβαιότητας.

Το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας, καθώς φιλοδοξεί να κλείσει χρόνια ανοικτά μέτωπα του ασφαλιστικού συστήματος και να αντιμετωπίσει νέες ανάγκες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια. Η εκκρεμότητα, όμως, δεν είναι απλώς διαδικαστική: δημιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες και αμφιβολίες για την ικανότητα του συστήματος να παρέχει σταθερούς και δίκαιους κανόνες.

Μία από τις πιο σημαντικές διατάξεις αφορά την εξαγορά πλασματικών ετών και για την επικουρική σύνταξη. Με αυτή τη ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι που δεν συμπληρώνουν τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης μπορούν να καλύψουν τα κενά τους και να αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έως 25.000 αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα ωφεληθούν, αλλά η εκκρεμότητα της κατάθεσης αφήνει σε εκκρεμότητα και αυτούς τους υπολογισμούς.

Κρίσιμες αλλαγές που μένουν σε εκκρεμότητα

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ακόμη:

Εργόσημο: καθιερώνεται ανώτατο πλαφόν και ηλεκτρονική πληρωμή για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και του «μαύρου χρήματος».

καθιερώνεται ανώτατο πλαφόν και ηλεκτρονική πληρωμή για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και του «μαύρου χρήματος». Υπολογισμός συντάξεων: οι συντάξιμες αποδοχές θα συνδέονται με τον δείκτη μισθών αντί για τον πληθωρισμό, μια αλλαγή που αναμένεται να φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά μένει σε εκκρεμότητα.

οι συντάξιμες αποδοχές θα συνδέονται με τον δείκτη μισθών αντί για τον πληθωρισμό, μια αλλαγή που αναμένεται να φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά μένει σε εκκρεμότητα. Συντάξεις χηρείας: η περικοπή που ήδη εφαρμόζεται στο Δημόσιο και τον ΟΓΑ από το 2020 επεκτείνεται στον ιδιωτικό τομέα. Πάνω από 60.000 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να μειώνονται από το 70% στο 35% μετά την πρώτη τριετία, εφόσον εργάζονται ή λαμβάνουν δική τους σύνταξη. Αυτό αποτελεί την πιο «καυτή πατάτα» του νομοσχεδίου, με κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις.

η περικοπή που ήδη εφαρμόζεται στο Δημόσιο και τον ΟΓΑ από το 2020 επεκτείνεται στον ιδιωτικό τομέα. Πάνω από 60.000 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να μειώνονται από το 70% στο 35% μετά την πρώτη τριετία, εφόσον εργάζονται ή λαμβάνουν δική τους σύνταξη. Αυτό αποτελεί την πιο «καυτή πατάτα» του νομοσχεδίου, με κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. Ενιαίος κανονισμός παροχών: όλες οι παροχές σε χρήμα των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ θα ενοποιηθούν, μεταβάλλοντας τον χάρτη των επιδομάτων σε ασθένεια, μητρότητα, εργατικά ατυχήματα, αναπηρία και έξοδα κηδείας. Η αναβολή της ψήφισης καθυστερεί και αυτές τις αλλαγές, αφήνοντας πολλούς ασφαλισμένους σε αβέβαιο περιβάλλον.

Η αναβολή ως πολιτικό εργαλείο

Η νέα αναβολή δεν μπορεί να εκληφθεί απλώς ως τυπική καθυστέρηση. Στην πράξη, κρατά σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Χήρες και χήροι, εργαζόμενοι που αναμένουν τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών, αλλά και ασφαλισμένοι που δικαιούνται παροχές βρίσκονται σε ένα θολό και αβέβαιο τοπίο. Η κυβέρνηση φαίνεται να αποφεύγει να αναλάβει πολιτικό κόστος, προτιμώντας την αναβολή έναντι της λήψης δύσκολων αποφάσεων.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου δεν είναι μόνο ζήτημα πολιτικής βούλησης αλλά κοινωνικής ανάγκης. Το ασφαλιστικό σύστημα, ήδη πιεσμένο από τη γήρανση του πληθυσμού και τις δημοσιονομικές απαιτήσεις, χρειάζεται σαφείς και σταθερούς κανόνες. Κάθε καθυστέρηση μεταφράζεται σε παράταση αδικιών, χαμένα χρόνια για τους ασφαλισμένους και κλονισμό της αξιοπιστίας της Πολιτείας. Η κυβέρνηση, αποφεύγοντας να αντιμετωπίσει αποφασιστικά το ζήτημα, αφήνει την πιο «καυτή πατάτα» – τις συντάξεις χηρείας – να καίει χιλιάδες πολίτες, ενώ ταυτόχρονα κινδυνεύει να χάσει την εμπιστοσύνη τους.

