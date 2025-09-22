Συντάξεις χηρείας: Η κυβέρνηση αναβάλλει τις αποφάσεις, ανασφάλεια στους δικαιούχους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις σε συντάξεις, εργόσημο, πλασματικά έτη και παροχές σε χρήμα, φαίνεται να οδηγείται από αναβολή σε αναβολή. Παρά τις εξαγγελίες για κατάθεση στη Βουλή στις αρχές του καλοκαιριού, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφής χρονοδιάγραμμα για ψήφισή του, αφήνοντας χιλιάδες ασφαλισμένους, συνταξιούχους και δικαιούχους συντάξεων χηρείας σε μια κατάσταση αβεβαιότητας.
Το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας, καθώς φιλοδοξεί να κλείσει χρόνια ανοικτά μέτωπα του ασφαλιστικού συστήματος και να αντιμετωπίσει νέες ανάγκες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια. Η εκκρεμότητα, όμως, δεν είναι απλώς διαδικαστική: δημιουργεί ανασφάλεια στους πολίτες και αμφιβολίες για την ικανότητα του συστήματος να παρέχει σταθερούς και δίκαιους κανόνες.
Μία από τις πιο σημαντικές διατάξεις αφορά την εξαγορά πλασματικών ετών και για την επικουρική σύνταξη. Με αυτή τη ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι που δεν συμπληρώνουν τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης μπορούν να καλύψουν τα κενά τους και να αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έως 25.000 αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα ωφεληθούν, αλλά η εκκρεμότητα της κατάθεσης αφήνει σε εκκρεμότητα και αυτούς τους υπολογισμούς.
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ακόμη:
Η νέα αναβολή δεν μπορεί να εκληφθεί απλώς ως τυπική καθυστέρηση. Στην πράξη, κρατά σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Χήρες και χήροι, εργαζόμενοι που αναμένουν τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών, αλλά και ασφαλισμένοι που δικαιούνται παροχές βρίσκονται σε ένα θολό και αβέβαιο τοπίο. Η κυβέρνηση φαίνεται να αποφεύγει να αναλάβει πολιτικό κόστος, προτιμώντας την αναβολή έναντι της λήψης δύσκολων αποφάσεων.
Η ψήφιση του νομοσχεδίου δεν είναι μόνο ζήτημα πολιτικής βούλησης αλλά κοινωνικής ανάγκης. Το ασφαλιστικό σύστημα, ήδη πιεσμένο από τη γήρανση του πληθυσμού και τις δημοσιονομικές απαιτήσεις, χρειάζεται σαφείς και σταθερούς κανόνες. Κάθε καθυστέρηση μεταφράζεται σε παράταση αδικιών, χαμένα χρόνια για τους ασφαλισμένους και κλονισμό της αξιοπιστίας της Πολιτείας. Η κυβέρνηση, αποφεύγοντας να αντιμετωπίσει αποφασιστικά το ζήτημα, αφήνει την πιο «καυτή πατάτα» – τις συντάξεις χηρείας – να καίει χιλιάδες πολίτες, ενώ ταυτόχρονα κινδυνεύει να χάσει την εμπιστοσύνη τους.
