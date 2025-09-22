e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή (26/9)

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν, από σήμερα (22/9) έως και την Παρασκευή (26/9), ο e- ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση (ΔΥΠΑ).

Συνολικά θα καταβληθούν 1.265.245.614,94 ευρώ σε 2.576.449 δικαιούχους.

Αναλυτικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.214.462.614,94 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου .

θα καταβληθούν για καταβολή . Από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων .

. 1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου»

