e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή (26/9)

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν, από σήμερα (22/9) έως και την Παρασκευή (26/9), ο e- ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση (ΔΥΠΑ).
Συνολικά θα καταβληθούν 1.265.245.614,94 ευρώ σε 2.576.449 δικαιούχους.
Αναλυτικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
