search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 10:45
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2025 09:50

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή (26/9)

22.09.2025 09:50
trapeza

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν, από σήμερα (22/9) έως και την Παρασκευή (26/9), ο e- ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση (ΔΥΠΑ).

Συνολικά θα καταβληθούν 1.265.245.614,94 ευρώ σε 2.576.449 δικαιούχους.

Αναλυτικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

  • Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.214.462.614,94 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου.
  • Από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου»

Διαβάστε επίσης:

Συντάξεις χηρείας: Η κυβέρνηση αναβάλλει τις αποφάσεις, ανασφάλεια στους δικαιούχους

Πακέτο παροχών: Πού και πώς θα κατανεμηθεί το επόμενο 8μηνο

Η hi tec προβολή του πακέτου της ΔΕΘ: Έφτιαξαν ψηφιακό οδηγό που δείχνει live τι ισχύει για φορολογική κλίμακα και ενοίκια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis-mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη – «Ντρέπομαι και στεναχωριέμαι γιατί τον είχα φτάσει σε ένα καλό επίπεδο» (Video)

fitsiou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Στον τελικό οι Φίτσιου και Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος 

DYPA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στις 4 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» – 30 επιχειρήσεις και πάνω από 700 θέσεις εργασίας

mastos new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού: Νέα δεδομένα και φάρμακα δίνουν ελπίδα στις ασθενείς

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Η Ευρώπη κάνει μεγαλόσχημες δηλώσεις για τη Γάζα, αλλά δυσκολεύεται να δράσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

konstantinos-argiros-new
LIFESTYLE

Αργυρός: «Για το ρεπορτάζ που με θέλει να ζήτησα 100.000 ευρώ από την Εθνική, τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της ομάδας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22.09.2025 10:44
mazonakis-mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Γιώργο Μαζωνάκη – «Ντρέπομαι και στεναχωριέμαι γιατί τον είχα φτάσει σε ένα καλό επίπεδο» (Video)

fitsiou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας: Στον τελικό οι Φίτσιου και Αναστασιάδου, στα προημιτελικά ο Ντούσκος 

DYPA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στις 4 Οκτωβρίου στο Αγρίνιο η 46η «Ημέρα Καριέρας» – 30 επιχειρήσεις και πάνω από 700 θέσεις εργασίας

1 / 3