Πακέτο παροχών: Πού και πώς θα κατανεμηθεί το επόμενο 8μηνο

Ενίσχυση εισοδημάτων και μειώσεις φόρων βλέπει η Κυβέρνηση στην οικονομική της πολιτική για το 2026, με αποδέκτη σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας. Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες θα δουν ενισχύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα, οι πρώτοι που θα δουν αυξήσεις από τον επόμενο μήνα, θα είναι τα Σώματα Ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Τον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ σε συνταξιούχους και η επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, ενώ τον Δεκέμβριο θα καταβληθούν αυξημένες οι συντάξεις, με σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Από τον Ιανουάριο του 2026 θα εφαρμοστεί η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, που μειώνει συντελεστές και ελαφρύνει σημαντικά οικογένειες, νέους και μισθωτούς.

Αναμορφώνονται δηλαδή όλες οι κλίμακες άμεσης φορολόγησης, γεγονός που επηρεάζει θετικά όλους τους φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ- με τους νέους, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους να έχουν ακόμη μεγαλύτερη ωφέλεια.

Συγκεκριμένα:

1.Μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές της κλίμακας από τα 10.000 έως και τα 40.000 ευρώ:

Για τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ, από 22% σε 20% *Για τα 20.000 έως τα 30.000 ευρώ, από 28% σε 26%

Για τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ από 36% σε 34%.

2. Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από τα 40.000 έως τα 60.000 ευρώ, ενώ ο συντελεστής 44% θα ισχύει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ. Επιπλέον παρεμβάσεις για φορολογούμενους με παιδιά

3.Ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 20% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται περαιτέρω αναλόγως του αριθμού των τέκνων και ακόμη περισσότερο για τους τρίτεκνους σε:

18% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

16% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

9% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα.

4.Οι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται για φορολογούμενους με τέσσερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

5.Ο συντελεστής από 20.000 έως 30.000 ευρώ που πλέον θα ανέρχεται σε 26% για φορολογούμενους χωρίς τέκνα, μειώνεται επίσης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο:

24% για φορολογούμενους με 1 εξαρτώμενο τέκνο

22% για φορολογούμενους με 2 εξαρτώμενα τέκνα

20% για φορολογούμενους με τρία εξαρτώμενα τέκνα *18% για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

16% για φορολογούμενους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα κ.λπ.

Τον Απρίλιο του 2026 αναμένεται και η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζοντας θετικά πάνω από 1,3 εκατ. μισθωτούς, ενώ ταυτόχρονα αναπροσαρμόζονται περισσότερα από 20 επιδόματα.

Ο κατώτατος μισθός προγραμματίζεται να αυξηθεί από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ δηλαδή κατά 40 ευρώ τον μήνα.

Ο καθαρός μισθός, θα ανέβει από τα 743 ευρώ στα 779 ευρώ καθώς η εφορία θα κάνει μικρότερη παρακράτηση φόρου σε σχέση με πέρυσι. Άρα, επιπλέον 36 ευρώ στα καθαρά.

Ωστόσο με μια διαφορά: Αν ο εργαζόμενος είναι κάτω των 25 ετών, τα μεικτά θα αυξηθούν κατά 40 ευρώ και τα καθαρά κατά 54 ευρώ. Γιατί θα συμβεί αυτό; Διότι στον νέο θα επιβάλλεται καμία παρακράτηση φόρου. Άρα, ο νέος κάτω των 25 ευρώ θα έχει μεγαλύτερο καθαρό μισθό από τον 35άρη καθώς θα βάζει στην τσέπη του 797 ευρώ.

Μέσα στη χρονιά θα εφαρμοστούν και πρόσθετες παρεμβάσεις, όπως μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και τον ΦΠΑ, κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, ενισχύσεις για ακριτικές περιοχές και ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Διαβάστε επίσης:

Θηλιά η ακρίβεια για τα νοικοκυριά

Εκδήλωση REBRAIN GREECE 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη – Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ενδιαφερομένων

Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για υποβολές αιτήσεων για λίγες ημέρες