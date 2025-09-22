Η hi tec προβολή του πακέτου της ΔΕΘ: Έφτιαξαν ψηφιακό οδηγό που δείχνει live τι ισχύει για φορολογική κλίμακα και ενοίκια

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν με ένα «κλικ» πώς επηρεάζουν οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και στη φορολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια τον προσωπικό τους προϋπολογισμό. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα επιτρέπει την εισαγωγή βασικών στοιχείων όπως εισόδημα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση και επαγγελματική ιδιότητα, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο εκτίμηση της φορολογικής επιβάρυνσης και των ωφελειών που προκύπτουν από τα νέα μέτρα.

Η εφαρμογή στοχεύει να προσφέρει μια πρώτη εικόνα της επίδρασης των αλλαγών πριν οι φορολογούμενοι λάβουν τα εκκαθαριστικά τους, αλλά περιορίζεται στον φόρο εισοδήματος και στη φορολόγηση ενοικίων, χωρίς να περιλαμβάνει άλλα μέτρα όπως η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Στο επόμενο στάδιο, μετά την ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου που αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα θέσει σε λειτουργία ένα προσωποποιημένο εργαλείο. Το νέο ψηφιακό σύστημα θα αξιοποιεί τα πραγματικά στοιχεία κάθε φορολογούμενου για το 2024, παρέχοντας πλήρη εικόνα του φορολογικού προφίλ και των ωφελειών από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και στους συντελεστές ενοικίων. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι θα πληρώσουν και ποιο θα είναι το καθαρό οικονομικό όφελος.

Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, εκτός του εισαγωγικού 9%, ενώ παρέχονται πρόσθετες ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Πολύτεκνοι με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και νέοι έως 25 ετών μπορούν να επωφεληθούν από πλήρη απαλλαγή, ενώ οι νέοι έως 30 ετών υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή 9%, εξασφαλίζοντας ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση κατά τα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους.

Στα εισοδήματα από ενοίκια, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για ποσά από 12.000 έως 24.000 ευρώ, μειώνοντας σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών μεσαίων εισοδημάτων, οι οποίοι μέχρι σήμερα πλήρωναν 35% στο τμήμα πάνω από 12.000 ευρώ.

Η εφαρμογή και τα οφέλη των νέων ρυθμίσεων θα γίνουν σταδιακά ορατά: οι μισθωτοί και συνταξιούχοι αναμένεται να διαπιστώσουν τις αλλαγές από τον Ιανουάριο του 2026, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τον Απρίλιο του 2027, κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος του 2026.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα προγραμματισμού για τους φορολογούμενους, ωστόσο περιορίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων και δεν καλύπτουν το σύνολο των φορολογικών μέτρων. Παρά τη διευκόλυνση που παρέχουν, το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως η ακρίβεια των στοιχείων που εισάγονται και η κατανόηση του τρόπου υπολογισμού.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να μειώσει την αβεβαιότητα γύρω από τα εκκαθαριστικά, δίνοντας μια πρώτη εικόνα της οικονομικής επίπτωσης των νέων ρυθμίσεων και ενισχύοντας τη δυνατότητα των πολιτών να σχεδιάζουν τον προϋπολογισμό τους πιο έγκαιρα.

