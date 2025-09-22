search
Κτηματολόγιο: Μετάθεση της ημερομηνίας λήξης Δημοσιοποίησης των Εκθέσεων για τις αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων των ακινήτων σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Ενημερώνουμε ότι μετατίθεται, έως και την  30η Οκτωβρίου 2025 η ημερομηνία λήξης της ανάρτησης των εκθέσεων για τις αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων των ακινήτων σε περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Ανατολικής Μάνης, Ελαφονήσου, Ευρώτα, Μονεμβασιάς και Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω του ktimatologio.gr (με τη χρήση κωδικών taxisnet), με σκοπό την συγκέντρωση όλων των τεκμηριωμένων απόψεων πριν ξεκινήσει το έργο της η Επιτροπή Εξέτασης Υποθέσεων. Όσοι υπέβαλαν αίτηση διόρθωσης κατά την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στις περιοχές αυτές, μπορούν να δουν την Έκθεση που έχει συντάξει το Γραφείο Κτηματογράφησης, η οποία περιλαμβάνει αιτιολογία για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους.

Ειδικά στην περίπτωση που η αίτηση διόρθωσης αφορά σε εκτοπισμό δικαιώματος κυριότητας ή επικαρπίας ή και σε διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου, οι αιτούντες διόρθωση πρέπει έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2025, να ενημερώσουν όσους ιδιοκτήτες θίγονται, γνωστοποιώντας τους με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ/ταχυαποστολή courier ή e-mail ή δικαστικό επιμελητή:

  • Την αίτηση διόρθωσης που έχουν υποβάλει
  •  Την Έκθεση του Γραφείου Κτηματογράφησης και
  • Τις αντίθετες απόψεις τους, στην περίπτωση που διαφωνούν με τη Έκθεση, τις οποίες έχουν υποβάλει μέσω του ktimatologio.gr 

Τα αποδεικτικά γνωστοποίησης προς τους θιγόμενους ιδιοκτήτες υποβάλλονται εντός της παραπάνω προθεσμίας, επίσης, μέσω του ktimatologio.gr ή αλλιώς η αίτηση απορρίπτεται.

Οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών, από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως την 30η Οκτωβρίου 2025, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία της εφαρμογής στο ktimatologio.gr ή στο ktimatologio.gov.gr είτε να συμφωνήσουν με τη διόρθωση είτε να αιτιολογήσουν τις αντίθετες απόψεις τους, προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία, διαφορετικά θεωρείται ότι συμφωνούν με τη διόρθωση.

Για πληροφορίες σχετικά με τυχόν μεταβολές των ημερομηνιών/προθεσμιών, παρακαλούμε ελέγξτε τον ΟΤΑ που σας ενδιαφέρει στο ktimatologio.gr  – Αναζήτηση Περιοχών/Γραφείων.

Επισημαίνεται ότι οι δικηγόροι και μηχανικοί των αιτούντων και των θιγόμενων έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις εκθέσεις και στα τυχόν συνημμένα που αναρτώνται στο ktimatologio.gr ή ktimatologio.gov.gr (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο portal.olomeleia.gr και στο ΤΕΕ, αντίστοιχα).

Αναλυτικά οι περιοχές

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας  

Καλλικρατικός Δήμος Ανατολικής Μάνης: προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Βασιλείου, Αγίου Νικολάου, Αιγιών, Αλίκων, Άνω Μπουλαρίων, Αρεοπόλεως, Βάθειας, Γερολιμένος, Διρού, Δροσοπηγής, Δρυμού, Έξω Νυμφίου, Καλυβίων, Καρβέλα, Καρυουπόλεως, Κοίτας, Κοκκάλας, Κονακίων, Κότρωνα, Κούνου, Κρήνης, Λάγιας, Λυγερέα, Μαραθέας, Μελιτίνης, Μυρσίνης, Νεοχωρίου, Οιτύλου, Παλαιόβρυσης, Πετρίνας, Πλατάνου, Προσήλιου, Πυρριχού, Σιδηροκάστρου, Σκαμνακίου, Σκουταρίου, Τσικκαλιών, Χωσιαρίου

Καλλικρατικός Δήμος Ελαφονήσου

Καλλικρατικός Δήμος Ευρώτα: Προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίου Δημητρίου Ζάρακος, Αλεποχωρίου, Απιδέας, Βασιλακίου, Γερακίου, Γλυκόβρυσης, Δαφνίου, Έλους, Καλλιθέας, Καρίτσης, Κρεμαστής, Κροκεών, Νιάτων
Καλλικρατικός Δήμος Μονεμβασίας: Προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγγελώνας, Αγίου Γεωργίου, Αγίου Δημητρίου Μονεμβασιάς, Αγίου Ιωάννου (Επιδαύρου Λιμηράς), Αγίου Νικολάου Βοϊών, Αγίου Νικολάου Μονεμβασιάς, Αγίων Αποστόλων, Άνω Καστανέας, Ασωπού, Βελανιδιών, Βελιών, Δαιμονίας, Ελαίας, Ελίκας, Ελληνικού, Ιέρακος, Κάμπου, Καστανέας, Κουπιών, Κυπαρισσίου, Λαμπόκαμπου, Λαχίου, Λιρών, Μεσοχωρίου, Μεταμορφώσεως, Μολάων, Μονεμβασιάς, Νεαπόλεως, Νομίων, Πακίων, Παντάνασσης, Ρειχέας, Συκέας, Ταλάντων, Χάρακος

Καλλικρατικός Δήμος Σπάρτης: Προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ: Αγίας Ειρήνης, Αγίου Κωνσταντίνου, Αγίων Αναργύρων, Αγόριανης, Αγριάνων, Αλευρούς, Αμυκλών, Αναβρύτης, Ανωγείων, Άρνης, Βαμβακούς, Βαρβίτσης, Βασαρά, Βασιλικής, Βορδονίας, Βουτιάνων, Βρεσθένων, Γεωργιτσίου, Γκοριτσάς, Γοράνων, Δάφνης, Θεολόγου, Καλλονής, Καλυβίων Σόχας, Καρυών, Καστορείου, Κεφάλα, Κονιδίτσης, Λευκοχώματος, Λογγάστρας, Λογκανίκου, Ξηροκαμπίου, Παλαιοπαναγιάς, Πελλάνας, Περιβολίων, Πλατάνας, Πολοβίτσης, Ποταμιάς, Σελλασίας, Σκούρας, Σουστιάνων, Σπαρτιάς, Τραπεζαντής, Τρύπης, Χρυσαφών

Επικοινωνία με το Γραφείο Κτηματογράφησης 
Δ/νση: ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 107, Τ.Κ. 23100 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλέφωνο: 27310-83185
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 08.00 – 16.00 και κάθε Τετάρτη: 08.00 έως 20.00
Email: [email protected]
 

