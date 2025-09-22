Ο Κασσελάκης θυμίζει στην κυβέρνηση την επίθεση στον Ελπιδοφόρο για την παρουσία του στο Σπίτι της Τουρκίας

Ένα δίκιο το έχει ο Στέφανος Κασσελάκης, με την ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας λίγο αφότου έγινε γνωστό ότι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, θα γίνει στο Σπίτι της Τουρκίας.

Τι λέει ο Κασσελάκης; Θυμίζει απλά ότι το 2021 η κυβέρνηση “εμφανίστηκε ως «προσβεβλημένη» από την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στα εγκαίνια του «Σπιτιού της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να διαρρήξει τις σχέσεις της μαζί του και γενικότερα με την ελληνική ομογένεια”.

Πράγματι τότε είχε προκληθεί σάλος από τις αντιδράσεις της Αθήνας, που έκανε θέμα ένα μη θέμα.

“Τέσσερα χρόνια μετά, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης αποδέχεται ασμένως να συναντήσει τον κ. Ερντογάν στο ίδιο ακριβώς κτίριο. Όχι σε κάποιον χώρο του ΟΗΕ -όπως έγινε πέρυσι-, αλλά ακριβώς εκεί όπου το 2021 ο ίδιος εξέφραζε την δυσαρέσκειά του για την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου, ακυρώνοντας μάλιστα επίσημη, προγραμματισμένη, συνάντηση μαζί του” σημειώνει ο πρέοδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, καταλήγοντας με μία αιχμή: “Δεν έχουμε κοντή μνήμη. Η υποκρισία του κου. Μητσοτάκη είναι απροκάλυπτη και η εξωτερική του πολιτική αποδεικνύεται τυχοδιωκτική και ανερμάτιστη”.

