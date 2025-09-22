Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές και αναγνωρίσιμες μορφές της ελληνικής τηλεόρασης, ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», κατά κόσμον Γιώργος Σταυρόπουλος, «έφυγε» από τη ζωή.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε μέσω Facebook η Πέπη Τσεσμελή τη Δευτέρα (22/09/2025), χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του. Ο Σταυρόπουλος είχε αφήσει εποχή με τις εμφανίσεις του στην ελληνική τηλεόραση της δεκαετίας του 1990.

Ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια (Γιώργος Σταυρόπουλος) και ο Εθνικός Σταρ (Ανδρέας Ευαγγελόπουλος) ήταν δύο εμβληματικές προσωπικότητες την εποχή της trash τηλεόρασης, με τους τηλεοπτικούς καυγάδες τους να έχουν μείνει στην ιστορία, μέσω πολλών εκπομπών της εποχής, όπως το ιστορικό Ερωτοδικείο, που παρουσίαζε η Βίκυ Μιχαλονάκου.

Τον Μίστερ Εθνικά Μπούτια αποχαιρετά η Τσεσμελή

Ο Μίστερ Εθνικά Μπούτια τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τη δημοσιότητα, με την επίσης περσόνα της εποχής, Πέπη Τσεσμελή (που άφησε εποχή με την ατάκα της «άλλο Πέπη και άλλο πρέπει»), να τον αποχαιρετά.

Όπως έγραψε: «Αντίο φίλε Γιώργο Σταυροπουλε με τα απίστευτα πόδια από εκεί βγήκε και το παρατσούκλι Μίστερ μπουτιας θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμoγελο. Μας έδωσες απίστευτες χιουριστικες στιγμές.

Ήσουν ψυχούλα και χαρούμενος άνθρωπος. Καλο παράδεισο, καλό ταξίδι στο φως».

