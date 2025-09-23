search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 04:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 03:34

Αποκαθίσταται η λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης που είχε ανασταλεί εξαιτίας drones

23.09.2025 03:34
drones dania

Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, η οποία είχε ανασταλεί επί ώρες χθες Δευτέρα εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην πρωτεύουσα της Δανίας.

«Θα υπάρχουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις αναχωρήσεων. Οι επιβάτες παρακαλούνται να παραμείνουν ενημερωμένοι μέσω της αεροπορικής εταιρείας τους», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του αερολιμένα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης είχε ανασταλεί στις 20:26 (τοπική ώρα, 21:26 ώρα Ελλάδος) εξαιτίας 2-3 μεγάλων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή της πρωτεύουσας της Δανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Περίπου 35 πτήσεις είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar.

Εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης δήλωσε ότι ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας για την αναγνώριση των drones, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες αφού οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μακρόν ανακοίνωσε την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία – «Ήρθε η ώρα για ειρήνη» είπε από το βήμα του ΟΗΕ

Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν: Στο τραπέζι αγορά μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από την Άγκυρα – Δέσμευση και για 300 Boeing

Οι ΗΠΑ δεν προσκλήθηκαν σε εκδήλωση για την παγκόσμια δημοκρατία στον ΟΗΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drones dania
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαθίσταται η λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης που είχε ανασταλεί εξαιτίας drones

parnitha fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα κοντά στο Μπάφι

lux un
ΚΟΣΜΟΣ

Λουξεμβούργο, Μάλτα και Βέλγιο αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος

trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θα παρουσιάσει στους Άραβες ηγέτες την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

nato war planes 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη να αντιδράσει «ανά πάσα στιγμή» η Γερμανία στις «ρωσικές παραβιάσεις» ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

mister boutia
LIFESTYLE

Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 03:36
drones dania
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαθίσταται η λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης που είχε ανασταλεί εξαιτίας drones

parnitha fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Πάρνηθα κοντά στο Μπάφι

lux un
ΚΟΣΜΟΣ

Λουξεμβούργο, Μάλτα και Βέλγιο αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος

1 / 3