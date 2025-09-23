Δυσφορεί η κυβέρνηση που δεν ελέγχει τον δήμο της Αθήνας

Ενοχλεί την κυβέρνηση αυτό που συμβαίνει -με δική της ευθύνη βέβαια στην πραγματικότητα- στην πλατεία Συντάγματος. Διότι εάν οι συγγενείς των θυμάτων δεν είχαν αμφιβολίες και φόβους για την απόδοση δικαιοσύνης στο έγκλημα των Τεμπών, δεν θα συνέβαιναν όσα συμβαίνουν τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

Και την ενοχλεί ακόμα περισσότερο που δεν έχει τρόπο να το αποφύγει. Και τις διαδηλώσεις, και τις απεργίες πείνας και όλα αυτά τα… «ενοχλητικά» και «δυσάρεστα» για την επικοινωνιακή της πολιτική. Για την ακρίβεια δεν θα ήθελε να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, όπως είναι το Σύνταγμα, όπου συγκεντρώνεται και εκφράζεται όλη η κοινωνική οργή.

Πολύ θα ήθελε να ελέγχει το δήμο της Αθήνας, τον οποίο φαντάζεται, κατά τα φαινόμενα, ως… χωροφύλακα, ως τον μηχανισμό εκείνον, που θα αναλάβει να διώξεις τους… «κακούς», για να μην εκτίθεται η κυβέρνηση.

Αλλά ο δήμος της Αθήνας όχι μόνο στέκεται δίπλα στους εξεγερμένους, αλλά ο Χάρης Δούκας στηρίζει και το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.

Άρα, πέφτουν στο κενό πιέσεις, όπως εκφράζονται με δηλώσεις, όπως αυτή που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλώντας τις «υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν τη δουλειά τους και να σεβαστούν κάθε ευρώ του κάθε Έλληνα φορολογούμενου», εννοώντας την… «καθαριότητα» σε έναν «εμβληματικό χώρο, ο οποίος είναι αφιερωμένος και σ’ εκείνους που έπεσαν υπέρ Πατρίδος και στους συγγενείς των ανθρώπων αυτών, των Ηρώων μας», όπως είπε.

