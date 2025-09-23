Φωτιά στην Πάρνηθα: Από έκρηξη σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ ξέσπασαν οι φλόγες

Ακόμη μία φωτιά που ξεκίνησε από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, έθεσε σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυρκαγιά αυτή τη φορά απείλησε την Πάρνηθα αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή κοντά στο καταφύγιο Μπάφι της Πάρνηθας.

Λόγω του σημείου που δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο, στο σημείο έσπευσαν 3 πεζοπόρα τμήματα της 1ης ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος) με 80 πυροσβέστες και 25 πυροσβέστες.

Στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν από εθελοντικά οχήματα, υδροφόρες ΟΤΑ και οχήματα της ΕΛ.ΑΣ για να διευκολύνουν την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε -για μια ακόμη φορά- από μετασχηματιστή σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο συγκεκριμένος πυλώνας -όπως φαίνεται και στο βίντεο- ελέγχθηκε εξονυχιστικά και από τους πυροσβέστες και από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, που ήταν στο σημείο με τρία οχήματα.

Χάρη στην απουσία ισχυρών ανέμων και την ταχείας και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής η φωτιά οριοθετήθηκε γύρω στις 1:30.

Στο σημείο παρέμεινε μέχρι τα ξημερώματα δύναμη της Πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Λόγω της πυρκαγιάς, η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.

