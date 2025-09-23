search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 10:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 09:30

Φωτιά στην Πάρνηθα: Από έκρηξη σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ ξέσπασαν οι φλόγες

23.09.2025 09:30
parnitha new

Ακόμη μία φωτιά που ξεκίνησε από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, έθεσε σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυρκαγιά αυτή τη φορά απείλησε την Πάρνηθα αλλά χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή κοντά στο καταφύγιο Μπάφι της Πάρνηθας.

Λόγω του σημείου που δεν ήταν εύκολα προσβάσιμο, στο σημείο έσπευσαν 3 πεζοπόρα τμήματα της 1ης ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος) με 80 πυροσβέστες και 25 πυροσβέστες.

Στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν από εθελοντικά οχήματα, υδροφόρες ΟΤΑ και οχήματα της ΕΛ.ΑΣ για να διευκολύνουν την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε -για μια ακόμη φορά- από μετασχηματιστή σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο συγκεκριμένος πυλώνας -όπως φαίνεται και στο βίντεο- ελέγχθηκε εξονυχιστικά και από τους πυροσβέστες και από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, που ήταν στο σημείο με τρία οχήματα.

Χάρη στην απουσία ισχυρών ανέμων και την ταχείας και μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής η φωτιά οριοθετήθηκε γύρω στις 1:30.

Στο σημείο παρέμεινε μέχρι τα ξημερώματα δύναμη της Πυροσβεστικής για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Λόγω της πυρκαγιάς, η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.

Διαβάστε επίσης

Χανιά: Τραγικός θάνατος για μία γυναίκα – Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της μετά από φωτιά

Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό – Κατέρρευσαν στο νοσοκομείο οι γονείς του

Εφιάλτης για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον απήγαγαν την ώρα που πήγαινε σχολείο και του ζήτησαν 10.000 ευρώ – Μία σύλληψη (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_KO_ND_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση θυμίζει και τα μέτρα της… περασμένης Άνοιξης, μετά το μούδιασμα από τη ΔΕΘ – Θεωρεί ότι είναι θέμα διαφήμισης

pyrros-dimas-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Πύρρο Δήμα: «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα – Πράξη ήθους και αξιοπρέπειας» (Video)

PAPASTAVROU-232
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο Σταύρος Παπασταύρου – Θα συναντηθεί με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ

aodos new
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμας: Εντός του 2026 η παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης

FOREIO_NOSOKOMEIO
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική στάση εργασίας των τραυματιοφορέων, συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας – «Συνθήκες εργασιακής εξάντλησης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 10:27
mitsotakis_KO_ND_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση θυμίζει και τα μέτρα της… περασμένης Άνοιξης, μετά το μούδιασμα από τη ΔΕΘ – Θεωρεί ότι είναι θέμα διαφήμισης

pyrros-dimas-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Πύρρο Δήμα: «Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα – Πράξη ήθους και αξιοπρέπειας» (Video)

PAPASTAVROU-232
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Υόρκη ο Σταύρος Παπασταύρου – Θα συναντηθεί με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ

1 / 3