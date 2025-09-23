Φωτιά στην Πάρνηθα – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Δευτέρας στην Πάρνηθα, απέναντι από το Μπάφι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 25 οχήματα με 80 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:45 σε πλαγιά με χαμηλή βλάστηση.

Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος του τελεφερίκ προς το καζίνο.

Διαβάστε επίσης:

Πώς δικαιολογεί το υπουργείο Παιδείας τα κενά στα σχολεία

Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 3χρονο αγόρι – Το παρέσυρε ο πατέρας του με το αυτοκίνητο κάνοντας όπισθεν

View Media: Εκδήλωση για την στεγαστική κρίση -«Πρέπει ένα σπίτι στην Αθήνα να είναι τόσο ακριβό;»