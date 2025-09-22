View Media: Εκδήλωση για την στεγαστική κρίση -«Πρέπει ένα σπίτι στην Αθήνα να είναι τόσο ακριβό;»

Με κεντρικό ερώτημα «Πρέπει ένα σπίτι στην Αθήνα να είναι τόσο ακριβό;», το View Media διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση για τη στεγαστική κρίση, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στο αμφιθέατρο του Άλσους Περιστερίου.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί το στεγαστικό αδιέξοδο που βιώνει η ελληνική κοινωνία – και ιδίως η νέα γενιά – αλλά και να παρουσιαστούν προτάσεις και εφαρμοσμένες πολιτικές για βιώσιμες λύσεις που θα μπορέσουν να δώσουν ανάσα στην κοινωνική πλειοψηφία για ένα βασικό δικαίωμα όπως και είναι η στέγαση. Μετά τις τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό.

Συμμετέχουν ως ομιλητές:

ο Λευτέρης Καρχιμάκης, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Leiden και Επικεφαλής Ομάδας Προγράμματος ΠΑΣΟΚ,

ο Άγγελος Πλουμής, Πολιτικός Μηχανικός και Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Rock the Block.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και δημοτικός σύμβουλος Περιστερίου, Βαγγέλης Γιακουμής.

