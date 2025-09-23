search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 18:14
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 17:20

Γ. Περδικάρης (ΤΕΡΝΑ): «Απαιτείται σχέδιο εικοσαετίας στις υποδομές»

23.09.2025 17:20
G.Perdikaris@ITC2025

Άμεσες ενέργειες από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας απαιτούνται, προκειμένου να μην δημιουργηθεί επενδυτικό κενό μετά την ολοκλήρωση -το καλοκαίρι του 2026- του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περδικάρης, στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών (ITC 2025), μιλώντας στην «τράπεζα των κατασκευών».

«Πιστεύουμε σε μια ισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Άλλωστε, το 50% του τζίρου μας προέρχεται από ίδιες επενδύσεις, το 30% από τον ιδιωτικό τομέα και μόλις το 20% από δημόσια έργα. Θεωρούμε ότι η ύπαρξη ενός μίγματος έργων προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στον επενδυτή», σημείωσε.

Αναλυτικότερα, ο κ. Περδικάρης υπογράμμισε ότι, παρότι το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο – της τάξεως των 17 δισ. ευρώ για τους μεγάλους επενδυτικούς και κατασκευαστικούς ομίλους – επαρκεί για ακόμη μία τριετία, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Αναμένεται να φανεί πώς θα αξιοποιηθούν τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 8 δισ. ευρώ, των οποίων την ενεργοποίηση για το 2026 έχει εξαγγείλει η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  • Κρίσιμης σημασίας είναι η ενεργοποίηση των Πρότυπων Προτάσεων, ενός θεσμοθετημένου εργαλείου που μπορεί να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό του Δημοσίου. Για παράδειγμα, όπως ανέφερε, στα έργα επέκτασης της Αττικής Οδού, εάν εφαρμόζονταν οι Πρότυπες Προτάσεις, η χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου θα ξεκινούσε από το 2037 και μετά.
  • Θα μπορούσε να αξιολογηθεί η αναδιανομή του ΕΣΠΑ και κατεύθυνσή του σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Γι’ αυτό, όπως είπε ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περδικάρης, χρειάζεται ένα εθνικό πρόγραμμα υποδομών τουλάχιστον εικοσαετίας, στο οποίο – με μελέτες κόστους-οφέλους, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προστιθέμενης αξίας – θα επιλεγούν τα πιο χρήσιμα έργα για τη χώρα, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση των πόρων που θα επενδύσει η ελληνική πολιτεία στις κατασκευές.

Τομείς προτεραιότητας

Ο κ. Περδικάρης τόνισε ότι, «την επόμενη μέρα», οι τομείς που πρέπει να τεθούν σε απόλυτη προτεραιότητα περιλαμβάνουν:

  • Υποδομές ύδρευσης και ορθολογική διαχείριση νερού. Οι ανάγκες ύδρευσης στην Ελλάδα από το 2001 έως το 2025 έχουν αυξηθεί κατά 140%, ενώ τα αποθέματα νερού έχουν περιοριστεί – ήδη στην Υλίκη και στον Μόρνο ανέρχονται σε 400 εκατ. κυβικά, όσο δηλαδή είναι η ετήσια κατανάλωση της Αθήνας. Η συνολική χρήση νερού στη χώρα φτάνει το 1 δισ. κυβικά ετησίως.
  • Διαχείριση απορριμμάτων. «Έγιναν την τελευταία πενταετία όσα δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα 50 χρόνια, αλλά φαίνεται ότι έχει επέλθει μια κόπωση. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου παράγεται το 50% των απορριμμάτων της χώρας, τα έργα είναι «παγωμένα» και δεν έχει προχωρήσει ούτε η αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) σε Μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ταφής μόλις του 10% των απορριμμάτων έως το 2030».
  • Υιοθέτηση σχεδίου προσαρμογής υποδομών στην κλιματική αλλαγή.
  • Ενίσχυση παραγωγικότητας κατασκευαστικών εταιρειών. Η παραγωγικότητα έχει μειωθεί σημαντικά λόγω της περιόδου αποεπένδυσης που ακολούθησε την κρίση. Από το 2007 έως το 2021, οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό υπολείπονταν των αποσβέσεων.
  • Ψηφιοποίηση λειτουργιών τεχνικών εταιρειώνμε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας.

Διαβάστε επίσης:

UEFA Europa League: Το «ταξίδι» του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη League Phase ξεκινά στην COSMOTE TV

Τράπεζα Κύπρου: Τα σχέδια της για την ελληνική αγορά, ένα χρόνο μετά την επιστροφή της στο ΧΑ

BriQ Properties: Κατασκευάζει τρίτο Κέντρο Αποθήκευσης στον Ασπρόπυργο ενισχύοντας στρατηγικά το χαρτοφυλάκιό της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικό χρέος και προστασία των δανειοληπτών

donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Έσταξε «φαρμάκι» ο Τραμπ για τον ΟΗΕ: «Το μόνο που πρόσφεραν είναι έναν ελαττωματικό υποβολέα και ένα χαλασμένο ασανσέρ»

merz
ΚΟΣΜΟΣ

Σφίγγει το ζωνάρι η Γερμανία για κοινωνικές δαπάνες, πατά «γκάζι» για στρατό

2
ADVERTORIAL

Κορυφαία διεθνής διάκριση για την Ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του ΟΠΑΠ

499616436_1325721952504656_3384408545441596881_n
ADVERTORIAL

H Choose στηρίζει την Ελληνική Αστυνομία με δωρεά επιχειρησιακών στολών στην Άμεση Δράση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 18:13
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για ιδιωτικό χρέος και προστασία των δανειοληπτών

donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Έσταξε «φαρμάκι» ο Τραμπ για τον ΟΗΕ: «Το μόνο που πρόσφεραν είναι έναν ελαττωματικό υποβολέα και ένα χαλασμένο ασανσέρ»

merz
ΚΟΣΜΟΣ

Σφίγγει το ζωνάρι η Γερμανία για κοινωνικές δαπάνες, πατά «γκάζι» για στρατό

1 / 3