23.09.2025 09:56

Jimmy Kimmel: Τα «επειδή» και τα «αλλά» της επιστροφής του έπειτα από τη σύντομη(;) «εξορία» του

23.09.2025 09:56
kimmel_oscars

Καταλαβαίνουμε όλοι τι υπάρχει πίσω από τις λέξεις στην χθεσινοβραδινή (ώρα Ελλάδας) ανακοίνωση της Disney «…Περάσαμε τις τελευταίες ημέρες κάνοντας στοχαστικές συζητήσεις με τον Τζίμι …» για την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ και της εκπομπής του «Jimmy Kimmel Live!» στο ABC η οποία είχε κοπεί με συνοπτικές διαδικασίες την περασμένη Τετάρτη.

Η Disney τα ζύγισε αναλογίστηκε- όσο μπορούσε να φανταστεί- το κόστος, από κάθε απόψη, και έριξε «γέφυρες». Ο ντόρος που ξέσπασε μετά τη φίμωση του Κίμελ απρόσμενος.

Ιδίως δε οι αντιδράσεις όχι μόνον προβεβλημένων προσωπικοτήτων και δημοσίων προσώπων αλλά και απλών Αμερικανών πολιτών οι οποίοι διαδήλωσαν και διαδηλώνουν έξω από τα κεντρικά του ABC.

Στην χώρα του Καπιταλισμού και του μεταφιλελευθερισμού  το «money talks»  εξακολουθεί να έχει… ισχύ, όπως επίσης και το «νόμισμα» της τηλεθέασης.

Ενδεχομένως να αφήσει κάποιο υπονοούμενο σήμερα το βράδυ (ώρα ΗΠΑ) ο Κίμελ στην εκπομπή του για το τι μπορεί να συζητήθηκε μεταξύ των ανθρώπων της Disney και τον ίδιο. Μπορεί και όχι. Εκείνος (και η ομάδα του) γνωρίζουν.

Πάντως δεν παραγνωρίστηκε η παράμετρος της κοινωνικής αντίδρασης. Τα σόσιαλ μίντια πήραν «φωτιά», πάντως όχι από ριζοσπαστικούς Αμερικανούς, οι οποίοι ανέβαζαν και ανεβάζουν φωτογραφίες με ακυρώσεις συνδρομών σε Disney και Hulu με τα hashtag #CancelDisney και #CancelDisneyPlus. Και με κάτι τέτοια  δεν είναι να παίζει κανείς.

«Ακυρώστε τη συνδρομή σας στην Disney και το ABC για αυτό που έκαναν στον Τζίμι Κίμελ. Πείτε τους πόσο τσαντισμένοι είστε!!!!» έγραψε ένας χρήστης στο X.

«Ακύρωσα το πακέτο Disney Plus και Hulu. Αυτό δεν είναι ένας ολισθηρός κατήφορος, είναι ένας γκρεμός, και η Disney μόλις έπεσε από αυτόν», έγραψε ένας άλλος χρήστης στο Reddit. «Δεν θα πάμε σε ταινίες της Disney. Όχι πια. Όχι πια πάρκα. Όχι πια παιχνίδια και μπλουζάκια Star Wars. Τίποτα».

Την Disney «κατακεραύνωσε» επίσης ο Ντέβιντ Λέτερμαν, ενώ Σύνθια Νίξον και Χάουαρντ Στέρν δήλωσαν ότι θα ακυρώσουν τις συνδρομές τους.

Ο Λέτερμαν επίσης στο πλαίσιο του The Atlantic Festval «έβαλε» και κατά του Τραμπ. «Αυτό είναι κατάντια», δήλωσε αναφερόμενος στο κόψιμο της εκπομπής του Κίμελ και συνέχισε λέγοντας: ««Στον κόσμο ενός αυταρχικού ηγέτη, ίσως μιας δικτατορίας, αργά ή γρήγορα, όλοι θα επηρεαστούν».

«Μέτρησε» επίσης και ο σκεπτικισμός που αναπτύχθηκε από παράγοντες χάραξης πολιτικής στον τομέα των ΜΜΕ και όλοι αντιλαμβάνονται τι σημαίνει αυτό.

Ο Τζίμι Κίμελ επανέρχεται στον τηλεοπτικό αέρα από την Disney, με ένα αλλά όμως. Η εκπομπή δεν θα μεταδοθεί από όλες τις θυγατρικές  ή συνεργαζόμενες εταιρείες του δικτύου ABC, όπως συνέβαινε ως τώρα. Η Sinclair,από τις μεγαλύτερες εταιρείες στις ΗΠΑ με ευρύ ιδιόκτητο δίκτυο μικρών τηλεοπτικών σταθμών, δήλωσε χθες βράδυ ότι δεν θα μεταδώσει την εκπομπή και ότι  στη θέση της θα έχει ειδησεογραφικά προγράμματα.

