23.09.2025 23:09

Νορβηγία: Έκρηξη στο Όσλο από ρίψη χειροβομβίδας – Μια σύλληψη (Video)

23.09.2025 23:09
oslo

H νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διερευνά μια έκρηξη στο κέντρο του Όσλο και προειδοποίησε τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή, καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα εκρηκτικά, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

H έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από ρίψη χειροβομβίδας.

Σύμφωνα με το tv2.no, έχει συλληφθεί ένας 13χρονος ενώ η αστυνομία πιστεύει πως στο περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα. Η κύρια θεωρία της αστυνομίας είναι ότι στο σημείο εξερράγη χειροβομβίδα. Μια ακόμη χειροβομβίδα βρέθηκε στην περιοχή και οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη

Μιλώντας στο NRK, κάτοικοι και μάρτυρες κοντά στο σημείο δήλωσαν ότι η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που «τους πόνεσε τα αυτιά».

«Υπήρξε μια δυνατή έκρηξη. Μόλις είδαμε κάποιον να αρπάζει έναν άνδρα με κουκούλα που έφυγε τρέχοντας από το σημείο», δήλωσε ένας άλλος μάρτυρας στο τοπικό πρακτορείο ειδήσεων.

Μετά την έκρηξη, εστάλη έκτακτη προειδοποίηση στους πολίτες. Η προειδοποίηση ανέφερε: «Έγινε έκρηξη στην περιοχή Pilestredet. Καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην περιοχή, η αστυνομία θέλει ο πληθυσμός να απομακρυνθεί από τα παράθυρα. Προς το παρόν, δεν υπάρχει εκκένωση από την περιοχή».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υπάρχουν τραυματίες στην περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά σε πανεπιστημιούπολη και περίπου 500 μέτρα από το βασιλικό παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.

