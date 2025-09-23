Νορβηγία: Έκρηξη στο Όσλο από ρίψη χειροβομβίδας – Μια σύλληψη (Video)

H νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι διερευνά μια έκρηξη στο κέντρο του Όσλο και προειδοποίησε τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή, καθώς είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα εκρηκτικά, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

H έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε από ρίψη χειροβομβίδας.

🇳🇴 Two explosions were heard in the center of Oslo, reports say there were hand grenades thrown around.



One unexploded grenade is seen in the streets of Oslo, Norway.



1/ pic.twitter.com/bAFVHZiu12 — Lord Bebo (@MyLordBebo) September 23, 2025

Σύμφωνα με το tv2.no, έχει συλληφθεί ένας 13χρονος ενώ η αστυνομία πιστεύει πως στο περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα. Η κύρια θεωρία της αστυνομίας είναι ότι στο σημείο εξερράγη χειροβομβίδα. Μια ακόμη χειροβομβίδα βρέθηκε στην περιοχή και οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.

Here you can see the explosion in Oslo. pic.twitter.com/oMPfTs4dBP — olegamerz (@olegamerz) September 23, 2025

Μιλώντας στο NRK, κάτοικοι και μάρτυρες κοντά στο σημείο δήλωσαν ότι η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που «τους πόνεσε τα αυτιά».

Video: 13-Year-Old Arrested in Oslo Grenade Explosion; Second Suspect Still at Large https://t.co/jOuYjam33E pic.twitter.com/ppvtUSv26g — Cedar News (@cedar_news) September 23, 2025

«Υπήρξε μια δυνατή έκρηξη. Μόλις είδαμε κάποιον να αρπάζει έναν άνδρα με κουκούλα που έφυγε τρέχοντας από το σημείο», δήλωσε ένας άλλος μάρτυρας στο τοπικό πρακτορείο ειδήσεων.

Μετά την έκρηξη, εστάλη έκτακτη προειδοποίηση στους πολίτες. Η προειδοποίηση ανέφερε: «Έγινε έκρηξη στην περιοχή Pilestredet. Καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην περιοχή, η αστυνομία θέλει ο πληθυσμός να απομακρυνθεί από τα παράθυρα. Προς το παρόν, δεν υπάρχει εκκένωση από την περιοχή».

❗️💣🇳🇴 – On September 23, 2025, at approximately 8:44 PM CEST, a powerful explosion rocked Pilestredet, a central street in Oslo, Norway, near Parkveien.



Emergency services, including armed police, swiftly responded, evacuating nearby trams and establishing a wide security… pic.twitter.com/2IDg82aYU4 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 23, 2025

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υπάρχουν τραυματίες στην περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά σε πανεπιστημιούπολη και περίπου 500 μέτρα από το βασιλικό παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία.

Διαβάστε επίσης:

«Να μην πέσουμε στην παγίδα κλιμάκωσης» του Πούτιν, λέει ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους

Γερμανικό σχέδιο αντιμετώπισης 1.000 τραυματιών στρατιωτών την ημέρα σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία

Ένοχος για όλες τις κατηγορίες ο 59χρονος που επιχείρησε να σκοτώσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ – Προσπάθησε να αυτοτραυματιστεί μετά την ετυμηγορία