ΚΟΣΜΟΣ

23.09.2025 22:37

Ένοχος για όλες τις κατηγορίες ο 59χρονος που επιχείρησε να σκοτώσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ – Προσπάθησε να αυτοτραυματιστεί μετά την ετυμηγορία

23.09.2025 22:37
routh

Ο άνδρας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του τελευταίου στη Φλόριντα το 2024, δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, κρίθηκε σήμερα ένοχος για όλες τις κατηγορίες.

Οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον Ράιαν Ράουθ, 59 ετών, και για την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας ενός υποψηφίου για την προεδρία, η οποία επισύρει την ποινή των ισοβίων.

Η απόφαση καταδεικνύει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αποφασισμένο «να τιμωρεί όλους εκείνους που επιδίδονται σε πράξεις πολιτικής βίας», ήταν το σχόλιο που έκανε στην πλατφόρμα Χ η υπουργός Παμ Μπόντι.

Ο Ράουθ είχε κρυφτεί σε θάμνους, έχοντας μαζί του ένα τουφέκι, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς. Όταν τον εντόπισαν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που περιπολούσαν στο γήπεδο έφυγε, χωρίς να ρίξει ούτε μία σφαίρα. Ο εισαγγελέας Τζον Σίπλεϊ είπε στο δικαστήριο ότι το σχέδιό του ήταν «καλά προετοιμασμένο και θανατηφόρα σοβαρό» καθώς, αν δεν τον είχαν προσέξει οι πράκτορες, «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήταν ζωντανός» σήμερα.

Ο Ράουθ είχε δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και απέλυσε τους δικηγόρους του για να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του στη δίκη. Η υπεράσπισή του βασιζόταν στον χαρακτήρα του, τον οποίο περιέγραψε ως ευγενικό και μη βίαιο. Ο 59χρονος, που εργαζόταν ως εργολάβος κατασκευής στεγών, είχε εμπλακεί σε φιλοδημοκρατικά κινήματα στην Ταϊβάν και την Ουκρανία – στην τελευταία μάλιστα ταξίδεψε δύο φορές μετά τη ρωσική εισβολή. Η κόρη του, Σάρα, είπε ότι έμεινε στην Ουκρανία επί 10 μήνες, κοιμόταν σε μια σκηνή στο Κίεβο και βοηθούσε στη στρατολόγηση εθελοντών και την εξεύρεση εφοδίων καθώς πίστευε ότι είχε καθήκον να στηρίζει ανθρώπους που θεωρούσε ευάλωτους ή ανυπεράσπιστους.

«Νόμιζε ότι μπορούσε να κάνει τη διαφορά», είπε η Σάρα Ράουθ.

Ο Ράιαν Ράουθ προσπάθησε να μαχαιρώσει τον εαυτό του με ένα στυλό σε δικαστήριο της Φλόριντα την Τρίτη, αφού καταδικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας του τότε υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών.

Η δραματική σκηνή εκτυλίχθηκε καθώς οι ένορκοι έφευγαν από την αίθουσα του δικαστηρίου, όταν ο Ράουθ πήρε ένα στυλό και άρχισε να προσπαθεί να τρυπήσει τον εαυτό του στον λαιμό.

Οι αστυνομικοί της αίθουσας του δικαστηρίου έσπευσαν να τον σύρουν έξω από την αίθουσα, καθώς η κόρη του, Σάρα Ράουθ, φώναζε στον πατέρα της. «Μπαμπά, σε αγαπώ. Μην κάνεις τίποτα. Θα σε βγάλω έξω. Δεν έβλαψε κανέναν», φώναξε η κόρη.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ράουθ επέστρεψε στην αίθουσα του δικαστηρίου με αλυσίδες. Δεν φορούσε το σακάκι και τη γραβάτα του. Ο δικαστής όρισε την ημερομηνία επιβολής της ποινής του για τις 18 Δεκεμβρίου.

