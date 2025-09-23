search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 14:38
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 13:48

«Όταν μεγαλώσω, θα γίνω Νάνα Μούσχουρη» – Τρίτη χρονιά για τον πολυσυζητημένο μονόλογο με τον Μάνο Καρατζογιάννη

23.09.2025 13:48
parastasi-new-

Ο θεατρικός μονόλογος του Νταβίντ Λελαί – Ελό, που παίχτηκε με εξαιρετική επιτυχία στο Φεστιβάλ της Αβινιόν και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποσπώντας την Τιμητική διάκριση Διεθνούς Θεατρικού Ρεπερτορίου στον Μάνο Καρατζογιάννη από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός για έναν τρίτο κύκλο παραστάσεων.

Ο Μιλού, ένας Γάλλος που μεγαλώνει σε μια επαρχιακή πόλη τη δεκαετία του ’80, ανέκαθεν διέφερε από τους συνομηλίκους του. Στα δεκατέσσερα του, ακούγοντας στην τηλεόραση τη φωνή της Νάνας Μούσχουρη αποφασίζει: «Θα γίνω Νάνα Μούσχουρη!».

Η Νάνα Μούσχουρη που μεσουρανούσε στη Γαλλία εκείνη την εποχή, αφού παρακολούθησε την παράσταση μαζί με τον συγγραφέα του έργου στο θέατρο Σταθμός απευθυνόμενη στην πλατεία, είπε:

«Σημασία έχει να μπορέσει ο καθένας να βρει την προσωπική του αλήθεια. Κι αυτό κατάφερε να πετύχει ο Νταβίντ γράφοντας όλες τις περιπέτειες που είχε ως νέος. Όπως και ο καθένας μας… Είναι η προσωπικότητά μας που μας κάνει να υπάρξουμε. Όπως εγώ υπάρχω με το τραγούδι κι άλλοι με το θέατρο. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί νιώθω την ευθύνη που έχω απέναντί σας, απέναντι στα παιδιά και στους νέους, πόσο μάλιστα όταν καλλιτέχνες μού κάνουν ένα τόσο σπουδαίο δώρο σαν κι αυτό. Ευχαριστώ πολύ την ελληνική ομάδα». Τη μετάφραση υπογράφει η Αγγελική Βουλουμάνου και τη σκηνοθεσία ο Ελισσαίος Βλάχος.

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του συγγραφέα Νταβίντ Λελαί-Ελό, ειπωμένη με ειλικρίνεια, χιούμορ και ανθρώπινη ζεστασιά. Το έργο είναι ένας εξομολογητικός μονόλογος του ήρωα για την πορεία προς την ενηλικίωσή του, μέσα από τον οποίο ανασυντίθεται η εικόνα της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας με τη διεθνή ακτινοβολία και τη μουσική διαδρομή, που εκτός από αξιοθαύμαστο καλλιτεχνικό επίτευγμα, έχει αποτελέσει όχημα προβολής της ελληνικότητας σε όλο τον κόσμο.

Ο Μάνος Καρατζογιάννης υποδύεται τον Μιλού υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του Ελισσαίου Βλάχου, ενσαρκώνοντας ένα ρόλο απαιτητικό, ενός ανθρώπου που διεκδικεί να γίνει αποδεκτός και να αγαπηθεί.

Η Νάνα Μούσχουρη, φίλη και συνεργάτης του συγγραφέα, έχει πει για το έργο:

«Ο Μιλού, το μικρό αγόρι που ζει το όνειρό του, συνεχίζει να βαδίζει στο δρόμο του με ενθουσιασμό και σεβασμό για να καταφέρει να υπάρξει, μέχρι τα όρια της ζωής του. Γιατί το όνειρό του είναι η ελπίδα για το μέλλον του. Είμαι ευτυχής που μοιράζομαι ένα μέρος της διαδρομής του, συγκινημένη που του απλώνω το χέρι και του δανείζω τη φωνή μου. Και νιώθω ότι μου δίνει και αυτός το χέρι του και μοιραζόμαστε μυστικά τη μεγάλη ευθύνη να βρούμε την Αλήθεια μας».

Ταυτότητα Παράστασης

  • Μετάφραση: Αγγελική Βουλουμάνου
  • Δραματουργική επεξεργασία – σκηνοθεσία: Ελισσαίος Βλάχος
  • Ερμηνεία: Μάνος Καρατζογιάννης
  • Σκηνικά – κοστούμια: Σεμίραμις Μοσχοβάκη
  • Μουσική σύνθεση – επιμέλεια: Νίκος Κολλάρος
  • Κινησιολογία – χορογραφία: Ματίνα Κωστιάνη
  • Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης
  • Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο

Διαβάστε επίσης:

«Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή στο θέατρο Άνεσις

Πρεμιέρα για την παράσταση «Χωρίς Αναστολή» – Για δεύτερη χρονιά στη θεατρική σκηνή Αντώνη Αντωνίου

Η Πύλη της Κόλασης του Γιάννη Καλαβριανού επανέρχεται σε ένα από τα πιο ιστορικά θέατρα της Αθήνας, το Αμφι-Θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου, από τις 6 Οκτωβρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vasilis_kokkalis_0804_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο αιτήματα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

gavriili_skorda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γαβριήλ για (κόμμα) Τσίπρα: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται μια πολιτική “σούπα” απέναντι στον Μητσοτάκη» (video)

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς το Ελληνικό και Γλυφάδα

efsyn_logo_new
MEDIA

Εφημερίδα των Συντακτών για τη συμφωνία με Μελισσανίδη: Η πολιτική ταυτότητα της εφημερίδας παραμένει αναλλοίωτη

liagkas-dimas-new
MEDIA

Λιάγκας κατά Πύρρου Δήμα: «Τώρα έγινε λίγο πιο μικρός, κόντυνε έναν πόντο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 14:38
vasilis_kokkalis_0804_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο αιτήματα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

gavriili_skorda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γαβριήλ για (κόμμα) Τσίπρα: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται μια πολιτική “σούπα” απέναντι στον Μητσοτάκη» (video)

METRO2
ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς το Ελληνικό και Γλυφάδα

1 / 3